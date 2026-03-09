La periodista Juliana Oxenford en el programa 'Arde Troya' cuestionó a la candidata presidencial de Keiko Fujimori por la actitud política de la líder de Fuerza Popular en una entrevista que dio recientemente y puso en duda que haya reconocido con transparencia sus derrotas electorales. Además, comparó su comportamiento con el del mandatario chileno Gabriel Boric.

“Keiko Fujimori es una cínica, no se puede intentar borrar su historia política haciéndose la tontita y sonriendo para la cámara. A PPK le cortó la cabeza porque no le perdonó que el hermano, Kenji Fujimori, hubiese estado negociando el indulto de su padre, a quien supuestamente ella amaba tanto. No se lo perdonó. Después dice que sí reconoció sus derrotas…reconocer una derrota es lo que ha hecho Boric en Chile (…) Así como participas con decencia, pierdes con decencia”, sostuvo.

Asimismo, Oxenford dijo que Keiko no ha tenido gestos democráticos tras sus derrotas electorales, pues no reconoció públicamente a los candidatos que la vencieron y advirtió que, si no pasa a la segunda vuelta en las próximas elecciones, volvería a insistir con denuncias de fraude.

“¿Qué hizo Keiko? ¿Saludó a Humala, a PPK, a Pedro Castillo? Y la última vez no solamente se picó más que nunca, porque decían que la tercera era la vencida y ala señora se la creyó y la tercera para ella fue también una derrota. Entonces vamos con el tema del fraude, y desde ahorita, no hay que esperar a la segunda vuelta, yo creo que desde este 12 de abril si la señora no pasa a segunda vuelta la señora empieza con el tema del fraude”, agregó.