Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     
Acuña, Keiko y Cerrón: El blindaje de Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

José Jerí: coacusado en caso de violación sexual pidió que presidente se someta a exámen de erección

La solicitud buscaba aportar elementos para esclarecer los hechos investigados y establecer si José Jerí empleó objetos u otros medios en el presunto delito sexual.

Marco Antonio Cardoza Hurtado, coacusado en el proceso por presunta violación sexual que también involucra al presidente José Jerí, presentó un pedido para que el mandatario sea sometido a una prueba de tumescencia peneana (TPN), un examen médico que evalúa la respuesta fisiológica ante determinados estímulos. El documento fue dado a conocer por la periodista Pamela Arroyo.

Según el escrito, la solicitud tendría como finalidad aportar elementos que, a criterio de la defensa, podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados en agravio de una persona identificada con las iniciales CSVN, y determinar la posibilidad de que Jerí haya utilizado objetos u otros medios para cometer el delito sexual mencionado.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Asimismo, el coacusado requirió la realización de pericias biológicas a los objetos incautados en la escena, con el objetivo de verificar la posible presencia de restos biológicos de la agraviada que puedan resultar relevantes para la investigación.

Esta solicitud llegó al titular de la Fiscalía Suprema de la Familia, Tomás Gálvez, quien ahora ocupa el puesto de fiscal de la Nación. Aparentemente, Gálvez ignoró la solicitud.

Horas claves para la permanencia de José Jerí

La permanencia de José Jerí en el cargo se definirá, en gran medida, por la postura que adopten Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Aunque la mayoría de bancadas se inclina por respaldar la moción de censura que será debatida este martes 17 en el Pleno Extraordinario, el partido liderado por Keiko Fujimori ya adelantó que no apoyará la iniciativa. En el caso de APP, las posiciones aún no están completamente alineadas y persisten discrepancias internas.

Desde el Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien preside la Mesa Directiva, precisó que en la sesión solo se discutirá la censura y que cualquier eventual moción de vacancia quedará para marzo, una vez concluido el receso parlamentario. Hasta ahora, Fuerza Popular es la única agrupación que ha expresado públicamente su respaldo a Jerí. A través de un video difundido en redes sociales, Fujimori sostuvo que promover un relevo en el Ejecutivo a puertas de las elecciones generales generaría inestabilidad en el país.

Por su parte, César Acuña aseguró que los congresistas de APP votarán a favor de la censura y calificó la decisión como “confirmadísima”, aunque dentro de la bancada todavía existen dudas por el posible escenario de ingobernabilidad que podría abrirse tras la salida de Jerí. Otras agrupaciones señalaron que definirán su posición antes del Pleno; sin embargo, bloques de izquierda como el Bloque Democrático, la Bancada Socialista y algunos legisladores de JPP y Perú Libre ya suscribieron la convocatoria y se prevé que respalden la medida, al igual que Renovación Popular y Podemos Perú.

