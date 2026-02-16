HOYSuscripcion LR Focus

Política

Revelan que jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno viajaron en el avión presidencial con José Jerí

En el registro del presidente José Jerí se reportaron 34 viajes al interior del país. Según Punto Final, las mujeres que acompañaron al mandatario, días antes visitaron Palacio de Gobierno y, luego, obtuvieron un contrato.

Revelan que mujeres que visitaron Palacio también viajaron con el presidente en el avión presidencial. Foto: Composición/LR
Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según reveló el programa dominical Punto Final, el jefe de Estado hizo 34 viajes al interior del país en lo que va de su gestión en casi 4 meses; no obstante, en los reportes de estos traslados figuran como pasajeras jóvenes que previamente habían acudido a Palacio de Gobierno.

El informe periodístico señala además que algunas de ellas fueron contratadas por el Estado pocos días después de reunirse con el mandatario y a escasas semanas de haber obtenido sus títulos profesionales.

Según el reportaje, los viajes al lado del presidente oscilan entre 4 y 34, según documentos de la Comandancia del Escuadrón Aéreo 841. Uno de esos casos es el de Rosa Rueda Yaya, quien viajó a Huánuco y Trujillo. Sacó su diploma en noviembre del año pasado y en diciembre fue contratada como analista administrativa en el Despacho Presidencial.

Otro caso es el de la comisionada de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial con contrato FAG, Alicia Camargo Leiva. Ella realizó 34 vuelos; es decir, 17 viajes con Jerí. Al respecto, el vocero del Despacho Presidencial, Ciro Flores, señaló que Camargo Leiva "asiste personalmente al presidente en todas las reuniones en la materia de protocolo; su función es asesorar".

Según las investigaciones fiscales, Camargo ingresó a Palacio el 14 de octubre desde las 8 de la noche hasta las 10:55 p.m. El 17 del mismo mes fue contratada como locadora en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Es más, aparece en la visita del mandatario a Market Capón, donde fue visto con el empresario chino Zhihua Yang.

El siguiente caso es el de Fiorella Melgarejo Sánchez, quien estuvo en 7 viajes oficiales con Jerí a Iquitos, Cusco, Tacna, Áncash, Cajamarca y Tumbes luego de reunirse en tres ocasiones en octubre pasado con el mandatario en Palacio de Gobierno. Una semana después de su última visita, el 4 de noviembre, obtuvo una orden de servicio de seguimiento y monitoreo por S/11 mil.

Otro caso es el de Susana Gutiérrez Rivera, comisionada ejecutiva de la Secretaría General del Despacho Presidencial, quien hizo 8 viajes con el presidente a Ayacucho, Trujillo, Iquitos, Cusco, Quito (Ecuador) y Tacna.

De igual manera, la asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial con contrato FAG, Hilda Zapata Juárez, acompañó a José en cinco viajes a Junín, Tacna, Piura, Cusco y Ayacucho. Según la Fiscalía, Zapata visitó Palacio de Gobierno un día antes de ser contratada y, once días después, fue designada como asesora de gabinete de la Secretaría del Despacho Presidencial.

Otros viajes

Según el dominical, se reportaron más viajes. Eso sucede con Etiene Henriquez Cortez, quien brindó servicios de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Acompañó en cuatro ocasiones a Jerí a Tumbes, Piura, Cusco y Trujillo. Fue contratada el 26 de noviembre de 2025 y, tres días después, el 29 de noviembre, viajó a Tumbes. Es miembro del partido político Somos Perú. No figura en el registro de Sunedu. Según fuentes de Palacio, Henriquez ya no labora en dicha institución.

En tanto, indica Punto Final, Rossmary Malpartida Ostos fue contratada el 25 de noviembre como asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial, bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Acompañó al presidente en dos viajes oficiales a Trujillo y Ayacucho. Según la Fiscalía, las visitas a Jerí ocurrieron cuando este aún era congresista. Malpartida se desempeñó previamente como Jefa de Gabinete de Asesores del exministro Juan Silva y fue candidata por Alianza para el Progreso (APP).

Por otro lado, Angélica Aznarán Ríos presta servicios de asistencia técnica para la ejecución de actividades comunicacionales. Acompañó al presidente en dos viajes oficiales a Cajamarca y Tacna. Fue contratada el 21 de noviembre de 2025 y, al día siguiente, viajó a Cajamarca.

Renuncias

Hasta el momento, han renunciado 3 personas en el Despacho Presidencial: Stephany Vega, asesora en la PCM; Guadalupe Vega, asesora del Ministerio del Ambiente; y Cristina Beraún, analista de comunicación en Palacio.

