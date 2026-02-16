José Jerí afronta el momento más crítico de lo que viene siendo su corto gobierno. Su continuidad en Palacio de Gobierno se definirá este martes 17 de febrero cuando el Congreso de la República debata la moción de censura en su contra. La fecha coincide con el día número 130 desde que asumió el Poder Ejecutivo. El contexto electoral no es ajeno y está más que ligado al futuro del presidente interino. A excepción de Keiko Fujimori, los candidatos presidenciales con control de bancadas manifestaron su posición en contra de la continuidad de Jerí.

A estas alturas, Fuerza Popular es la única agrupación que de forma fáctica ha decidido respaldar la continuidad del mandatario interino. En un video publicado en sus redes sociales, Keiko Fujimori -secundada por sus candidatos a la vicepresidencia- argumentó que en "defensa del orden constitucional" no apoyarán la censura porque sería "desestabilizar al país". Su apoyo no es menor, la bancada naranja ocupa 20 congresistas y lidera actualmente la Mesa Directiva de la mano de Fernando Rospigliosi.

Precisamente, la sesión extraordinaria de mañana será dirigida por Rospigliosi. En el interín de este proceso, se le cuestionó por presuntamente intentar dilatar la convocatoria del Pleno. La postura del presidente del Congreso sobre la censura también ha sido clara. Para él, lo que corresponde es una vacancia porque la censura se basa en actos que habría cometido Jerí siendo presidente de la República. Este punto será fundamental en el debate y de presentarse una cuestión previa podría dilatar el procedimiento.

Candidatos con bancadas a favor de censura

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en una reciente declaración, señaló que su bancada votará a favor de la censura. Su respuesta se da en medio de los rumores de que su hijo Richard Acuña estaría en conversaciones con congresistas de APP para que se abstengan. "Te está hablando el presidente del partido", indicó el patriarca de los Acuña. Si sus directrices son obedecidas, los 17 parlamentarios de su agrupación votarán a favor de destuirlo.

La discusión por el destino de José Jerí, tuvo su confrontación aparte entre el fujimorismo y Renovación Popular. Rafael López Aliaga ha sostenido que sus congresistas votarán por la censura e incluso, un comunicado del partido, ya hablaban de que en su reemplazo se elegirá a alguien "que sí esté a altura del más alto cargo del país". No desaprovecharon la oportunidad para lanzar puyasos contra sus adversarios en campaña y pidieron que Fuerza Popular "se haga cargo de sus votos ya que han creado el FUJI JERISMO".

Desde las filas de Renovación Popular proviene otro de los nombres que se vocea para la presidencia interina. José Cueto, que actualmente está en campaña para el Senado, entra en la terna de posibles sucesores de José Jerí. Alejandro Muñante precisó que dependerá de si renuncia a su candidatura, pero que es una decisión personal. Sin embargo, hay que precisar que la fecha límite para renuncias culminaron el 11 de febrero, según el calendario del JNE. La bancada de Rafael López Aliaga suma 11 votos a la censura, aunque se debe tener en cuenta a los de Honor y Democracia que intentan reelgirse con Renovación Popular: Gladys Echaíz y el mismo Cueto.

Otro de los candidatos que le bajó el dedo a Jerí es Podemos Perú, de José Luna. El candidato presidencial señaló que su posición sobre la salida del presidente interino fue tomada desde un inicio y que hasta le pidió dar un paso al costado. "Ahora nos iremos por la censura, esa es nuestra posición", recalcó en un medio de comunicación. La bancada de Podemos tiene 11 congresistas. Sumando estos a los votos de Renovación Popular y Alianza Para el Progreso, ya van contabilizadas 41 adhesiones a la censura.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, también ha sido otro de los que rechazaron la continunidad de José Jerí. Desde su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso exigía su renuncia por las reuniones no registradas del mandatario. Sánchez, además, aparece como firmante en la solicitud de Pleno extraordinario remitida a Fernando Rospigliosi. Su bancada multipartidaria (que agrupa también a Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial) suma 11 votos al conteo por la censura.

Candidatos en contra de continuidad de Jerí

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau pidió la salida de José Jerí y apoyó la censura de parte del Congreso. "Hoy no solo nosotros pedimos su renuncia, es la nación la que la está exigiendo. El país vive un momento crítico y se necesita una salida política responsable”, enfatizó. De modo irónico señaló que el mandatario prefirió ser un presidente de "transacción" y no uno de "transición".

Marisol Pérez Tello de Primero la Gente también se mostró a favor de la destitución de José Jerí porque ha "humillado" la investidura presidencial y es un representante del Congreso. "No solamente ha humillado a la mujer peruana, utilizándola, sino que además todo lo que nosotros creemos que debe ser un gobierno transparente y de rendición de cuentas, para el señor Jerí no tiene ningún significado", señaló.

En el partido País para Todos, Carlos Álvarez ha manifestado estar a favor de la censura o vancacia del mandatario, pero no confía en que el Congreso tome esta decisión. "Seguro que el día martes 17 que es el Pleno, algunos no irán a votar. Ya sabemos quién es quién allí adentro", sostuvo. En un reciente comunciado, además, la agrupación político, pidió que se tomen "decisiones firmes" y que se "rompa el pacto" en el poder.

George Forstyh, que postula a la presidencia con el partido del gobierno, ha intentado desenmarcarse por completo de José Jerí y el Congreso actual. "No es de Somos Perú, en el sentido que lo ha puesto el Congreso. Que se haga responsable de sus actos", sostuvo. Su posición no cayó de todo bien al interior de la bancada. El congresista Azurín le pidió no generalizar, Héctor Valer dijo que estaba equivocado y Jorge Morante —que si bien aclaró que votaría a favor de censura— le pidió ser más respuesto. El rumbo que tomaría el partido del corazón este martes aún está en ascuas.