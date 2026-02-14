HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alfonso López Chau pide renuncia de José Jerí y respalda censura en el Congreso

El candidato presidencial de Ahora Nación cuestionó la gestión del mandatario, aseguró que eligió un modelo de “transacción política” y destacó el crecimiento de su candidatura en las encuestas durante su visita a Trujillo.

Alfonso López Chau pide renuncia de José Jerí y respalda censura en el Congreso
Composición LR

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, afirmó en Trujillo que el actual mandatario, José Jerí, perdió la oportunidad de liderar un gobierno de transición y optó por un modelo de “transacción política”, razón por la cual consideró que debe presentar su renuncia. “Desde el momento en que un presidente se coloca la banda, ya no le debe a nadie, solo al pueblo. Tenía dos caminos: ser un presidente de transición o uno de transacción. Parece que eligió lo segundo”, sostuvo.

En ese sentido, López Chau señaló que, frente a la actual crisis política y social, su agrupación ya ha pedido formalmente la renuncia del jefe de Estado y respaldó el debate de una posible censura en el Congreso. “Hoy no solo nosotros pedimos su renuncia, es la nación la que la está exigiendo. El país vive un momento crítico y se necesita una salida política responsable”, enfatizó.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

lr.pe

El aspirante presidencial también se refirió al crecimiento de su candidatura en las encuestas, asegurando que el respaldo ciudadano responde a la firmeza de sus propuestas y a su posición clara frente a la coyuntura. “Hace poco estaba en sexto lugar y me atacaban constantemente. Ahora las encuestas nos favorecen porque la gente busca decisión, liderazgo y un proyecto de país sin ataduras”, afirmó.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

López Chau indicó que su objetivo es ganar en primera vuelta para no llegar condicionado al poder. “No quiero ser un presidente amarrado ni maniatado por el Congreso. El Perú necesita un liderazgo fuerte, con respaldo popular, para enfrentar los problemas estructurales del país”, remarcó ante simpatizantes y dirigentes políticos del norte.

Durante su visita a Trujillo, expresó su preocupación por la situación del norte del país, especialmente por los problemas en salud, seguridad y acceso al agua. En ese marco, propuso reformas urgentes en el sistema sanitario, cuestionando las largas colas para obtener atención médica y planteando ampliar la atención los fines de semana para descongestionar los hospitales.

Finalmente, el candidato de Ahora Nación sostuvo que el país necesita un gran movimiento ciudadano para superar la crisis. “Esto no lo va a cambiar un solo hombre. Se requiere un proyecto colectivo, con decisión política, gerencia eficiente y un compromiso real con el pueblo”, concluyó.

