Ante la inminente presentación de una solicitud para convocar a un pleno extraordinario del Congreso, en el que se debatiría un pedido de remoción del presidente José Jerí, nuevos congresistas comienzan a ser voceados para ocupar el sillón de Pizarro en su reemplazo. La solicitud ya cuenta con 72 firmas hasta el momento y la presión está sobre Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y opositor a la remoción de Jerí, quien deberá convocar obligatoriamente a la sesión si se completa el número requerido de adhesiones.

María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre) son los dos congresistas que, hasta ahora, han sido propuestos para asumir la presidencia hasta el 28 de julio, fecha en la que asumiría el mandatario elegido en las elecciones generales. Ambos parlamentarios no cuentan con un perfil del todo limpio y arrastran pasivos que han sido señalados por analistas y ciudadanos en redes sociales y medios de comunicación.

Alva asumió la presidencia del Congreso durante la primera legislatura del periodo 2021–2022. La congresista enfrentó múltiples críticas por su estilo de liderazgo y por decisiones que generaron malestar tanto en sectores políticos como en la ciudadanía. Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue cuando jaló del brazo a la congresista Isabel Cortez durante una sesión, hecho que fue percibido como un acto de agresión física y que provocó fuertes críticas públicas.

La legisladora buscó postular nuevamente al Congreso con el partido de la lampa; sin embargo, el retiro de la agrupación de la contienda electoral frustró sus planes. Alva cuenta con el apoyo de figuras como Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular, para ocupar el puesto presidencial.

Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, ha propuesto a José María Balcázar como posible nuevo mandatario. “El doctor actualmente no postula a ningún cargo de elección popular y es una figura de consenso, adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país. En lo personal, considero que se trata de una propuesta positiva”, declaró el parlamentario para defender la postulación de su colega perulibrista. Lo cierto es que Balcázar no tiene un historial impoluto: en 2023, el congresista aseguró que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que generaron reacciones incluso a nivel internacional y motivaron el rechazo público del Ministerio de la Mujer.

Fuerza Popular: el grupo que blinda a Jerí

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, es el responsable de recibir la solicitud para un pleno extraordinario donde se debata la remoción de Jerí. Al tanto de la posición de su bancada, se ha mostrado reacio a aceptar esta solicitud por parte de sus colegas congresistas.

En un video filtrado, el representante de Fuerza Popular es captado discutiendo con Segundo Montalvo, congresista de Perú Libre que presentó una de las mociones de vacancia contra Jerí y que está a favor del pleno extraordinario. “¿Qué quieres que haga?”, respondió Rospigliosi cuando Montalvo le solicitó que se convoque el pleno con urgencia debido a los escándalos de presunta corrupción que envuelven la administración del actual gobierno.

Personas con experiencia en partidos políticos y en análisis político señalan que Rospigliosi estaría mostrando indicios de “disciplina partidaria”, la práctica mediante la cual se acata la línea acordada entre los miembros del partido al que se pertenece. En efecto, Fuerza Popular ya anunció que no votará a favor de la remoción de José Jerí ni de ningún acto que busque concretarla.

Quien declaró la posición de la bancada naranja fue su lideresa, Keiko Fujimori. La candidata presidencial dijo que no apoyaría una vacancia salvo que se pueda acreditar un “hecho delictivo en flagrancia”: “Si vemos algo así, sin duda nuestra postura cambiará. Su corta edad no le ha jugado a su favor, lo que es lamentable, porque hay jóvenes que tienen gran capacidad”, afirmó Fujimori ante los medios.

Además de Fuerza Popular, Somos Perú, la casa política de Jerí, tampoco se ha pronunciado a favor de este pleno extraordinario. Nueve miembros del partido del corazón aún no firman la solicitud. Asimismo, integrantes de bancadas que sí se han posicionado a favor de la vacancia, como Perú Libre y Podemos Perú, todavía no completan la totalidad de firmas requeridas.

Entre otras razones para evitar la reunión excepcional, algunos congresistas mencionan la deficiente adecuación del nuevo espacio físico donde se realizaría el pleno. Al respecto, algunas figuras parlamentarias han planteado que la sesión se lleve a cabo de manera virtual.

Los partidos que se unen al pedido

Lo cierto es que una amplia mayoría está a favor de que se desarrolle esta sesión extraordinaria del Congreso. Alianza para el Progreso es la última agrupación política en sumarse a este pedido. Los legisladores acuñistas firmarán la moción y, entre sumas y restas, su respaldo resulta gravitante: al aportar sus 10 firmas, permitirían alcanzar las 78 rúbricas necesarias.

“La decisión se asume luego de evaluar los hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, los cuales son de conocimiento público y requieren ser debatidos ampliamente para tomar las mejores decisiones en bien del Perú”, señala un comunicado firmado por Eduardo Salhuana, vocero de APP.

Podemos Perú también podría sumarse pronto. José Luna, congresista y candidato presidencial de la agrupación, afirmó que el apoyo de su partido a la solicitud es inminente: “Yo le pedí, a nivel nacional, al presidente que dé un paso al costado. No hace caso y sigue ahí. Hace poco nos hemos reunido con los candidatos y hemos señalado que esto no soporta más. Hemos llamado a firmar para que se convoque la sesión y se proceda según corresponda, porque existen implicancias legales. Nosotros vamos a participar en esto”, indicó. En esta tienda política, las firmas que aún faltan son las de los legisladores José Arriola, Darwin Espinoza, Ariana Orúe y Edgar Tello.

Con APP y la bancada liderada por José Luna, los 78 votos necesarios para convocar a un pleno extraordinario estarían próximos a estar asegurados.

Otras bancadas que se han sumado son la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular, Avanza País, Renovación Popular y, en menor medida, Acción Popular. Esta última tiene entre sus miembros no firmantes al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara. Durante la última sesión de dicho grupo parlamentario, que contó con la presencia de Ji Wu Xiaodong, empresario chino vinculado a los presuntos actos de corrupción de Jerí, Vergara fue acusado por el ya mencionado legislador Montalvo de evitar que se formularan preguntas al hombre de negocios.

Rospigliosi obligado a aceptar

Un dato inobjetable es que Rospigliosi, por más que quiera evitar el avance de la vacancia de José Jerí en atención a la posición de su partido, tendrá que aceptar el pedido si se reúnen las firmas de las tres quintas partes del número legal de congresistas. Así lo establece el artículo 50 del Reglamento del Congreso. En caso Rospigliosi se negara a hacerlo, la convocatoria podría ser realizada por el vicepresidente del Congreso o, en su defecto, por el oficial mayor como última opción.

No obstante, cabe precisar un detalle: el mismo artículo del reglamento parlamentario señala que la convocatoria es competencia de Rospigliosi hasta por un plazo de quince días después de que el titular del Congreso reciba la solicitud. En política, el tiempo es oro: dilatar el proceso podría jugar a favor de Jerí, el fujimorismo y Somos Perú.