Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró allanamientos a celdas de expresidentes

El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como director de Seguridad Penitenciaria del INPE, pese a las denuncias de tres expresidentes por la presunta filtración de fotografías tras las requisas a sus celdas el pasado sábado y domingo 8 y 9 de febrero.

La decisión se hizo oficial este 11 de este mes a través de la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 084-2026-INPE/P. Según el documento, la ratificación se realizó tras la opinión favorable del área de recursos humanos del INPE emitida el último 10 de febrero. Es decir, dos días después de las requisas a los cuartos donde están recluidos Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

La designación cuenta con la firma de Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.

Informe concluye que no se encontró nada ilícito en la celda de Ollanta Humala

Un informe del área de seguridad del penal de Barbadillo concluyó que luego de la revisión en la celda del expresidente Ollanta Humala no se encontró ninguna sustancia ni artículo prohibido.

Según detalla el documento al que tuvo acceso La República, las puertas, barrotes de las ventanas y los candados fueron parte de la resquisa.

Asimismo, el informe indica que el domingo 8 de febrero a las 8:10 de la mañana, contando con la presencia de García Malpartida y el jefe de la División de Seguridad, Hurtado Barrenechea, se reunieron los técnicos del grupo de seguridad 3 para la ejecución de la revisión de carácter ordinario en los ambientes de los internos y en los patios.

A esa hora se inició la requisa en la celda de Humala y lo hicieron 3 técnicos "tomando las medidas y precauciones del caso".

El resultado final fue que no hallaron nada.

Vizcarra, Humala y Castillo denuncian a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

El expresidente Castillo denunció al director de seguridad del INPE, Henry Garcia Malpartida, y a la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Elizabeth Valdez, por la difusión de las revisiones de sus celdas.

Según la denuncia, se difundieron imágenes y videos de sus objetos personales y las condiciones en las que se encuentra recluido. Por eso, el exmandatario señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales a la intimidad y protección de datos personales. Castillo afirmó que el Estado no cuenta con respaldo legal para la difusión de esas imágenes.

Por su parte, Vizcarra denunció a García Malpartida y a quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. El motivo es que se hicieron dos requisas en menos de 24 horas y no se encontraron irregularidades.

Según la denuncia, el sábado 7 de febrero, entre las 6:00 y 7:00 p.m., el personal penitenciario realizó una inspección general en la celda de Vizcarra y en las de otros tres internos. La intervención concluyó sin observaciones, y los objetos hallados estaban autorizados por la autoridad para satisfacer necesidades básicas no cubiertas por el Estado.

Sin embargo, en las primeras horas del domingo 8 de febrero, García Malpartida y otros funcionarios regresaron al penal y realizaron una nueva requisa, a pesar de que una diligencia similar se había efectuado pocas horas antes sin incidentes, según el relato de la denuncia.

En tanto, Humala, a través de su abogado, envió una carta al INPE solicitando los detalles de la toma de fotografías a su patrocinado en Barbadillo y que luego fueron reveladas por un medio de comunicación.

Asimismo, exigió que se informe sobre la cadena de mando involucrada y la autorización expresa de Humala para el uso de su imagen.