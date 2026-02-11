Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró allanamientos a celdas de expresidentes

HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Política

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

A través de una resolución presidencial del INPE, se ratificó a Henry Garcia Malpartida en el cargo de confianza como titular de la Dirección de Seguridad Penitenciaria. Recientemente, los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala interpusieron una denuncia tras la filtración de fotografías de las requias en sus celdas de Barbadillo.

Henry García Malpartida fue ratificado en la Dirección de Seguridad Penitenciaria. Foto: Composición/LR
Henry García Malpartida fue ratificado en la Dirección de Seguridad Penitenciaria. Foto: Composición/LR

El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como director de Seguridad Penitenciaria del INPE, pese a las denuncias de tres expresidentes por la presunta filtración de fotografías tras las requisas a sus celdas el pasado sábado y domingo 8 y 9 de febrero.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se hizo oficial este 11 de este mes a través de la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 084-2026-INPE/P. Según el documento, la ratificación se realizó tras la opinión favorable del área de recursos humanos del INPE emitida el último 10 de febrero. Es decir, dos días después de las requisas a los cuartos donde están recluidos Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La designación cuenta con la firma de Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.

Resolución del INPE sobre Henry García Malpartida

Resolución del INPE sobre Henry García Malpartida

Informe concluye que no se encontró nada ilícito en la celda de Ollanta Humala

Un informe del área de seguridad del penal de Barbadillo concluyó que luego de la revisión en la celda del expresidente Ollanta Humala no se encontró ninguna sustancia ni artículo prohibido.

Según detalla el documento al que tuvo acceso La República, las puertas, barrotes de las ventanas y los candados fueron parte de la resquisa.

Asimismo, el informe indica que el domingo 8 de febrero a las 8:10 de la mañana, contando con la presencia de García Malpartida y el jefe de la División de Seguridad, Hurtado Barrenechea, se reunieron los técnicos del grupo de seguridad 3 para la ejecución de la revisión de carácter ordinario en los ambientes de los internos y en los patios.

A esa hora se inició la requisa en la celda de Humala y lo hicieron 3 técnicos "tomando las medidas y precauciones del caso".

El resultado final fue que no hallaron nada.

Informe concluye que no se encontró nada prohibido en la celda de Ollanta Humala

Informe concluye que no se encontró nada prohibido en la celda de Ollanta Humala

Vizcarra, Humala y Castillo denuncian a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

El expresidente Castillo denunció al director de seguridad del INPE, Henry Garcia Malpartida, y a la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Elizabeth Valdez, por la difusión de las revisiones de sus celdas.

Según la denuncia, se difundieron imágenes y videos de sus objetos personales y las condiciones en las que se encuentra recluido. Por eso, el exmandatario señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales a la intimidad y protección de datos personales. Castillo afirmó que el Estado no cuenta con respaldo legal para la difusión de esas imágenes.

Por su parte, Vizcarra denunció a García Malpartida y a quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. El motivo es que se hicieron dos requisas en menos de 24 horas y no se encontraron irregularidades.

Según la denuncia, el sábado 7 de febrero, entre las 6:00 y 7:00 p.m., el personal penitenciario realizó una inspección general en la celda de Vizcarra y en las de otros tres internos. La intervención concluyó sin observaciones, y los objetos hallados estaban autorizados por la autoridad para satisfacer necesidades básicas no cubiertas por el Estado.

Sin embargo, en las primeras horas del domingo 8 de febrero, García Malpartida y otros funcionarios regresaron al penal y realizaron una nueva requisa, a pesar de que una diligencia similar se había efectuado pocas horas antes sin incidentes, según el relato de la denuncia.

En tanto, Humala, a través de su abogado, envió una carta al INPE solicitando los detalles de la toma de fotografías a su patrocinado en Barbadillo y que luego fueron reveladas por un medio de comunicación.

Asimismo, exigió que se informe sobre la cadena de mando involucrada y la autorización expresa de Humala para el uso de su imagen.

Notas relacionadas
Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

LEER MÁS
Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad

Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad

LEER MÁS
Negro Marín, encarnizado rival de El Monstruo, pasa sus últimos días en España

Negro Marín, encarnizado rival de El Monstruo, pasa sus últimos días en España

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley: punto a punto el primer set

Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: alineaciones confirmadas del partido

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró allanamientos a celdas de expresidentes

Política

Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró allanamientos a celdas de expresidentes

Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025