APP y Somos Perú son las bancadas con mayor desaprobación ciudadana, según Imasen

La última encuesta de Imasen muestra que Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú, partido del presidente interino José Jerí, encabezan los niveles más altos de desaprobación ciudadana entre las bancadas del Congreso. APP registra un 94,2% de rechazo, con apenas 1,1% de aprobación, mientras que Somos Perú alcanza 87,0% de desaprobación y solo 3,0% de respaldo.

El descontento también golpea con fuerza a Fuerza Popular, cuya bancada acumula 82,1% de desaprobación, frente a un 12,9% de aprobación. En tanto, Renovación Popular presenta un rechazo de 64,2%, el más bajo del grupo evaluado, aunque sin revertir el saldo negativo, ya que su aprobación llega a 28,7%.

Cabe recordar que tanto el partido fujimorista como el de César Acuña han optado por no apoyar ninguna de las mociones de censura o vacancia en contra del mandatario. Esto pese a los cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones. Sin los votos de estas bancadas que representar un porcentaje importante en el Parlamento, la correlación de fuerzas favorece la permanencia de Jerí en el Gobierno.

En el caso del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la desaprobación alcanza 70,5 %, mientras que la aprobación se sitúa en 23,9%, de acuerdo con el gráfico resumen del estudio. El nivel de no respuesta oscila entre 4 % y 7% en la mayoría de bancadas, sin alterar la tendencia general de rechazo.

Aumenta la desaprobación del Congreso

La evaluación del Congreso de la República mantiene cifras críticas en todo el país y muestra variaciones por regiones entre noviembre de 2025 y enero de 2026. A nivel nacional, la desaprobación sube de 82,1% a 88,5%, mientras que la aprobación cae de 11,6% a 9,1%.

En Lima y Callao, el rechazo pasa de 81,5% a 87,0%, con una aprobación que retrocede de 13,1% a 12,0%. En el norte, la desaprobación crece de 83,2% a 91,1%, y el respaldo baja de 11,4% a 8,1%.

El sur registra los niveles más altos de rechazo en enero, con 93,2%, frente a 81,2% en noviembre. La aprobación en esta zona desciende de 11,2% a 5,3%. En el centro, la desaprobación sube de 85,6% a 80,2%, mientras que en el oriente se mantiene alrededor del 80%, con aprobación inferior al 8%.

La evaluación de Fernando Rospigliosi

La gestión del presidente del Congreso también enfrenta una percepción negativa sostenida. A nivel nacional, la desaprobación de Fernando Rospigliosi aumenta de 62,7% en noviembre a 70,5% en enero, mientras que la aprobación cae de 27,6% a 23,9%.

Por regiones, Lima y Callao registra una desaprobación de 63,7%, con 33,5% de aprobación, el porcentaje más alto de respaldo entre las zonas evaluadas. En el norte, el rechazo sube a 75,8%, y la aprobación cae a 18,8%.

En el sur, la desaprobación alcanza 77,5%, con apenas 15,1% de aprobación, mientras que en el centro el rechazo se ubica en 61,3%. En el oriente, la desaprobación llega a 70,9%, lo que confirma una percepción mayoritariamente negativa sobre su gestión en todo el país.

Es importante recalcar que recientemente Rospigliosi amenazó con "barrer" a todo el Poder Judicial tras la decisión de la la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002.

Esto ocasionó que La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitiera un pronunciamiento para rechazar las declaraciones del legislador. "Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables", señalaron.

Por otro lado, Rospigliosi también ha sido uno de los principales defensores del presidente José Jerí, pues ha restado importancia a la polémica por las reuniones clandestinas con empresarios chinos en medio de investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El fujimorista argumentó que promover una censura contra el mandatario por este tema es “absurdo” en plena cercanía a las elecciones y hasta bromeó sobre el asunto con frases como que el presidente “no lo ha invitado ni a un chifa ni a un caramelito”.