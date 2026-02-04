Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otra bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Se necesitan 78 firmas para que el presidente del Congreso convoque a un Pleno Extraordinario. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Se necesitan 78 firmas para que el presidente del Congreso convoque a un Pleno Extraordinario. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Las bancadas de Keiko Fujimori y César Acuña no han firmado el pedido de Pleno Extraordinario que busca debatir la moción de censura contra José Jerí, presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República. Aunque la iniciativa ya alcanza las 53 firmas, el respaldo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso no aparece en la lista.

Según fuentes del Congreso, se espera que al final de día se tengan 60 firmas. Foto: La República

El pedido fue formalizado por Renovación Popular mediante el Oficio N.° 043-2025-2026-GPRP/CR, presentado el pasado 21 de enero. El documento solicita convocar con urgencia al Pleno para discutir la permanencia de Jerí en el cargo, tras cuestionamientos por presunta inconducta funcional.

La solicitud se basa en hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026. Ambos episodios están vinculados a reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang. El oficio sostiene que estos hechos generaron impacto político y descrédito institucional.cron

Fuerza Popular evita respaldar el Pleno Extraordinario

La bancada de Fuerza Popular no figura entre los firmantes del pedido. Son 20 congresistas que hasta el momento no apoyan la convocatoria urgente para debatir la moción de censura.

Entre ellos están: Alejandro Aguinaga, Luis Alegría, Rosangella Barbaran, Carlos Bustamante, Eduardo Castillo, Merly Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, Mery Infantes, David Jiménez, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramirez, César Revilla, Magally Santisteban, Héctor Ventura, María Zeta y Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.

La ausencia de sus firmas resulta relevante por el peso numérico del fujimorismo en el Congreso. Bajo la consigna de defender la estabilidad del país, la agrupación liderada por Keiko Fujimori da su respaldo a la ya cuestionada gestión de Jerí y marca una diferencia frente a otras agrupaciones que exigen que el tema se discuta en el Pleno. Sin sus votos, la correlación de fuerzas favorece la permanencia de José Jerí en Palacio de Gobierno.

Alianza para el Progreso tampoco firma la moción

En el caso de Alianza para el Progreso, 17 congresistas no han suscrito el pedido de Pleno Extraordinario. La bancada responde al liderazgo político de César Acuña y tiene presencia clave en la toma de decisiones parlamentarias por el número de parlamentarios que posee.

En la lista figuran: María Acuña, Lady Camones, Roberto Chiabra, Luis Cordero, José Elías, Jorge Flores, Idelso García, Nelcy Heidinger, Edith Julon, Roberto Kamiche, Juan Lizarzaburu, Jorge Marticorena, Segundo Quiroz, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana, Alejandro Soto y Rosio Torres. Ninguno ha respaldado hasta ahora la iniciativa de censura.

Días antes, César Acuña, recalcó durante la presentación de los voceros de su partido para la campaña electora que fueron los primeros en solicitar la renuncia de José Jerí, pero que el mandatario ignoró dicho pedido. La bancada de APP no ha firmados ninguna de las siete mociones de censura presentadas contra Jerí.

Ruth Luque denuncia intento de frenar debate por parte de Fernando Rospigliosi

Por otro lado, la congresista Ruth Luque, a través de su cuenta en X, afirmó que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, buscaría evitar que las mociones de censura contra José Jerí se debatan en el Pleno.

Según escribió, desde la Mesa Directiva se pretendería sostener que corresponde una vacancia y no una censura. “Rospigliosi busca que las mociones de censura contra Jeri no se debatan y pretende con sus ‘asesores legales’ decir que corresponde una vacancia, así mantener a Jeri. El pedido de pleno extraordinario sigue en marcha ya van más de 53 firmas”, señaló.

La declaración introduce un nuevo frente político. Si el debate se encamina hacia una discusión sobre vacancia y no sobre censura, el procedimiento cambiaría. Eso podría alterar los tiempos y las mayorías requeridas.

Somos Perú, Perú Libre y otras bancadas no firman el pedido

El listado de congresistas que no han firmado también incluye a Somos Perú, bancada a la cual el presidente José Jerí perteneció durante su etapa en el Parlamento. Entre ellos figuran: Alfredo Azurín, Paul Gutiérrez, Elizabeth Medina, Jorge Morante, Alex Paredes, José Pazo, Héctor Valer, Óscar Zea y Ana Zegarra

Por otro lado integrantes de las bancadas de izquierda aun no adicionan sus firmas al pedido de Renovación Popular. Entre ellas se encuentra Perú Libre: José Balcazar, Segundo Montalvo (autor de la moción de vacancia contra Jerí), Kelly Portalatino, Abel Reyes y Janet Rivas. Los integrantes del bloque Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial tampoco firma el documento: Jorge Coayla, Nieves Limachi, Germnán Tacuri y Katy Ugarte.

Podemos Perú no se queda atras. Varios congresistas de esta agrupación no han firmado la solitud de convocar al Pleno Extraordinario. Entre ellos se encuentran: José Arriola, Guido Bellido, Digna Calle, Darwin Espinoza, Heidy Juárez, José Luna, Ariana Orué, Francis Paredes, Luis Picón y Nivardo Édgar.

Algunos parlamentarios de Acción Popular, bancada que también se unió a la firma de las mociones de censura contra José Jerí, siguen sin firmar el oficio. Entre ellos se encuentran: Carlos Alva, Ilich López y Elvis Vergara. En el caso de la bancada Honor y Democracia, solo un integrante aun no firma la solicitud: Javier Padilla. Mientras que del grupo de congresistas no agrupados es Raúl Doroteo, quien aun no apoya la iniciativa.

La suma de estas bancadas evidencia que el pedido de Pleno Extraordinario enfrenta resistencias. Aunque la cifra de firmas tiene previsto llegar a las 60 al final del día, el rol de los bloques vinculados a Keiko Fujimori y César Acuña resulta determinante en el futuro inmediato de José Jerí.