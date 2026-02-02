La Comisión de Fiscalización del Congreso continuará esta semana con las diligencias vinculadas al denominado caso Chifagate. Así lo informó su presidente, Elvis Vergara, quien detalló que este miércoles acudirá al Parlamento la Secretaría de la Presidencia como parte de las investigaciones en curso y también han sido citados los empresarios chinos involucrados.

"El ministro del Interior también viene para responder por temas de inseguridad ciudadana (...) honestamente a criterio personal no he visto con satisfacción las respuestas de hoy. Dentro de dos días vendrán unos otros involucrados y finalmente el día 11 vendrán empresarios chinos. Sin embargo, después la otra semana tendremos los insumos necesarios para pedir ser facultades de comisión investigadora", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Ministros de José Jerí respondieron a la Comisión de Fiscalización por reuniones clandestinas con empresario chino

Vergara precisó que la citación forma parte de la etapa de recopilación de información que desarrolla el grupo de trabajo, con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con reuniones y coordinaciones entre funcionarios del Ejecutivo y empresarios de origen chino.

En la lista de los empresarios chinos citados figura Zhihua Yang, señalado como actor central del caso ChifaGate por sus reuniones no registradas con el presidente José Jerí; Ji Wu Xiaodong, empresario mencionado en investigaciones fiscales, judiciales y parlamentarias; así como Jingyu Li y Dai Yanpei, vinculados a la empresa China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú. También ha sido identificado Li Hon Bing, quien difundió en redes sociales videos de la Gala Sinfónica realizada en el Gran Teatro Nacional en diciembre de 2025.

El titular de Fiscalización sostuvo que las citaciones buscan determinar responsabilidades políticas y administrativas, así como establecer si se vulneraron normas sobre transparencia y el correcto ejercicio de la función pública.

Ministros respondieron hoy ante el Congreso por caso ChifaGate

Cabe destacar que este lunes 2 de febrero los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, acudieron a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre reuniones no registradas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, así como sobre presuntos vínculos con la concesión de proyectos vinculados al empresario.

Tiburcio admitió que acompañó al presidente en una reunión celebrada en un chifa de San Borja y calificó la situación como un “error político”, mientras que desde el Ministerio de Energía y Minas se informó que el proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, concesionado a una empresa vinculada a Yang, no ha mostrado avances físicos y la solicitud de prórroga presentada poco antes del encuentro fue rechazada.

Durante la sesión, congresistas, como Segundo Montalvo de Perú Libre, acusaron al ministro del Interior de falsear información similar a la del presidente, e incluso propusieron discutir una moción de vacancia contra Jerí, dada la falta de claridad y contradicciones en las explicaciones oficiales.