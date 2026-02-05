HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

Los registros oficiales de Palacio de Gobierno consignan que la comunicadora permaneció una noche en la sede del Ejecutivo. Además, el caso guarda similitudes con el de la abogada Mayra Marroquín, quien también registra ingresos a Palacio en horarios nocturnos antes de su contratación.

Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente. Foto: composición LR
Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente. Foto: composición LR | Composición LR | Foto: composición LR

Los registros oficiales de Palacio de Gobierno revelan que la comunicadora Susana Gutiérrez ingresó a la sede del Ejecutivo el último 31 de octubre alrededor de las 5 de la tarde y salió recién a la mañana siguiente, de acuerdo con la información que figura en el control de visitas.

La investigación difundida por ATV destaca que Gutiérrez fue premiada por José Jerí en 2023 por su “liderazgo en los jóvenes”. Tras ese reconocimiento, fue contratada como asesora en el despacho congresal del hoy presidente interino y, posteriormente, reclutada en Palacio de Gobierno, donde percibe un sueldo que supera los 18 mil soles mensuales.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El reportaje advierte que la visita nocturna a Palacio ocurrió antes de su incorporación al Ejecutivo, lo que despierta cuestionamientos por la cercanía política entre ambos y por la falta de información pública sobre las actividades realizadas durante esas horas.

El caso de Gutiérrez no es el único. ATV también expuso la situación de la abogada Mayra Marroquín, quien registra ingresos a Palacio en horarios similares antes de su contratación por el Estado. El pasado 5 de diciembre, Marroquín ingresa a las 4 p.m. y se retiró después de las 10 de la noche. Y también está el caso de otra abogada, Rosa Rueda, quien ingresó el 12 de octubre a las 8:40 de la mañana y salió a la 1:45 de la madrugada.

