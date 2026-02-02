HOYSuscripcion LR Focus

Jerí y más implicados en el "Chifagate", Jorge Nieto Montesinos EN VIVO| Epicentro Electoral - Réplica

Política

JEE archiva investigación contra Lady Camones por entrega de juguetes en actividades navideñas

El Jurado Electoral Especial dispuso el archivo del expediente contra la organización política Alianza para el Progreso (APP) y la congresista y candidata al Senado Lady Mercedes Camones Soriano por la presunta entrega de juguetes con símbolos partidarios, porque los hechos ocurrieron antes de que su candidatura fuera inscrita oficialmente en el proceso electoral.

JEE archiva investigación contra Lady Camones.
JEE archiva investigación contra Lady Camones. | Foto: difusión

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 determinó archivar la investigación seguida contra la organización política Alianza para el Progreso y la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, actual candidata al Senado por APP, por la presunta vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas y regalos en el marco de una campaña electoral.

"Disponer el archivo del presente expediente de fiscalización contra la organización política “Alianza para el Progreso” y la Sra. Lady Mercedes Camones Soriano, candidata al Senado – Distrito Electoral Único por la organización política “Alianza para el Progreso”, por no configurarse la conducta prohibida establecida en el artículo 8° del Reglamento, al haberse acreditado que la ciudadana no tenía la calidad de candidata inscrita al momento de los hechos", se lee en la parte resolutiva del documento.

LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cabe recordar que este caso se inició a raíz de un informe del área de fiscalización del JEE del Santa, que advirtió en videos publicados en redes sociales la realización de actividades con motivos navideños entre el 17 y 22 de diciembre de 2025, en localidades de la región Áncash como Monte Chimbote, Nuevo Chimbote y Jimbe, en las que se observaron juguetes entregados directamente a menores y elementos vinculados a APP, incluido material con el lema "Acuña presidente 2026".

Fueron esos reportes que llevaron al JEE a abrir inicialmente un procedimiento sancionador ante la presunción de que los hechos podían constituir una infracción electoral relacionada con la prohibición de dádivas y regalos en campañas.

Ya en la investigación, la fiscalización destacó que algunos de los juguetes entregados superaban el límite de valor permitido para artículos publicitarios de acuerdo con las normas electorales, y que en varias actividades se difundió el nombre y simbolismo de APP con la imagen de Camones.

Sin embargo, en la resolución de archivo, el pleno del JEE concluyó que los actos cuestionados se realizaron antes de que Lady Camones tenga la condición legal de candidata inscrita al proceso electoral de 2026. Según el documento electoral, los hechos ocurrieron a mediados de diciembre de 2025, mientras que su inscripción al Senado fue notificada el 3 de enero de 2026, por lo que la normativa que prohíbe la entrega de bienes con valor económico en campaña no era aplicable a su situación al momento de los hechos.

El tribunal electoral consideró que, dadas estas circunstancias, no se configuró la infracción electoral imputada y que no correspondía sostener el procedimiento sancionador iniciado a partir del informe de fiscalización.

Por ello, el JEE ordenó el archivo definitivo del expediente, aunque dispuso remitir copias del caso al JEE del Santa para que evalúe los hechos dentro del ámbito de su competencia.

