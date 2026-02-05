APP destinó 349 mil soles por franja electoral a Cosmos TV: canal fue fundado por la UCV de César Acuña
Alianza para el Progreso (APP) destinó S/349.882 a Cosmos Televisión para su franja electoral en las Elecciones Generales 2026, según informó un medio local de Trujillo. Luis Vivanco, vocero de APP, aseguró que no hay irregularidades y que desde 2017, Cosmos TV no está vinculado a la Universidad César Vallejo ni a la familia Acuña.
El partido político Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña destinó S/349.882 de su franja electoral a Cosmos Televisión, que fue fundado por la Universidad César Vallejo (UCV), según reportó un medio local de Trujillo, La Libertad (Trujillo Noticias).
De acuerdo con el medio de comunicación, Cosmos Televisión difundirá los spots publicitarios que emita APP durante la campaña de las Elecciones Generales 2026.
Sin embargo, APP no fue el único medio que colocó franja electoral. También lo hizo Ahora Nación de Alfonso López Chau por S/28.596, Perú Libre de Vladimir Cerrón por S/14.937 y Un Camino Diferente por S/14.400.
En tanto, Cívico Obras, el Partido Patriótico del Perú, Fuerza Popular, Cooperación Popular, Perú Acción, Fe en el Perú, Venceremos, País para Todos y el Partido del Buen Gobierno también colocaron franja electoral en el medio citado.
Descartan irregularidades y que Cosmos Tv pertenezca a la UCV
Durante una entrevista en canal N, el vocero de APP, Luis Vivanco, descartó cualquier tipo de irregularidad en la distribución del dinero de la franja electoral. Asimismo, indicó que, desde el 2017, Cosmos TV no tiene vínculo con la familia Acuña y la UCV.
En ese sentido, afirmó que en dicho año el canal fue vendido a una empresa y que, desde ese momento, no existe una relación entre ambas partes.
"El partido ha sido diligente. El mismo presidente Acuña ha encargado que haya una oficina técnica que se encargue, a partir de criterios objetivos, de asignar la franja", expresó.