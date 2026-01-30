Masacre de Cayara: Jueces rechazan aplicar ley de prescripción de delitos de lesa humanidad
Magistrados declaran infundado pedido de oficiales del Ejército que participaron en la matanza de más de 30 pobladores de la comunidad de Cayara en 1988, de archivas los procesos en su contra. No se dejaron intimidar por congresistas Fernando Rospligliosi ni José Cueto que asistieron a audiencias
- Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"
- José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra
Familiares de víctimas de la masacre de Cayara exigen justicia | Asfavitadec
