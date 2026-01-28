Vocero de APP cuestiona a su bancada por no apoyar vacancia contra Jerí: "Están haciendo lo que les da la gana"

Crisis en APP por no apoyar la moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Composición/LR

Martín Salas, vocero del partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, cuestionó a los congresistas de su bancada por no respaldar la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. En ese contexto, Salas afirmó que “la bancada está haciendo lo que le da la gana”, al no acatar la posición del líder de la agrupación, pese a que el partido emitió un comunicado exigiendo la salida de Jerí.

"Si su bancada no le hace caso a su líder, ¿cómo pretende manejar el país?", preguntó la periodista de Canal N. "Los medios de prensa dicen: 'Hay un pacto mafioso de APP debajo de la mesa'. Ahí está demostrado; la bancada está haciendo lo que le da la gana. Ese pacto mafioso al que se refieren es un pacto de congresistas que se encuentran investigados por corrupción de funcionarios y otros delitos para provocar su propio blindaje", manifestó Salas.

"No estamos de acuerdo con que Jerí continúe. Bajo esa situación, invitamos a nuestra propia bancada a que apoye esos pedidos de vacancia; más allá de ello no podemos actuar, están decidiendo por sí solos, los congresistas son ellos, así que vamos a ver qué decisión toman y si alguno de ellos recapacita y si apoya esta moción de vacancia", agregó.