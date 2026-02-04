Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

El Gobierno oficializó la creación de la SUNIR, nueva entidad pública encargada de conducir el sistema de internamiento y resocialización en el país. La medida fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N.º 1710 y publicada en el diario oficial El Peruano. La norma establece su marco legal, funciones y estructura básica.

La SUNIR será un organismo público ejecutor adscrito al ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Además, tendrá presupuesto propio y presencia a nivel nacional a través de órganos desconcentrados.

Decreto aprueba la creación de la SUNIR, entidad que absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: difusión

Con esta decisión, el Ejecutivo dispuso la fusión por absorción del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social. El proceso de integración deberá completarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, con opción de prórroga.

El decreto se sustenta en la delegación de facultades otorgada por el Congreso y en una exhortación previa del Tribunal Constitucional. El objetivo central es reformar el sistema penitenciario y juvenil, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión y problemas estructurales.