Política

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

El Gobierno de José Jerí promulgó el decreto legislativo que crea la SUNIR, entidad adscrita al ministerio de Justicia que absorberá al INPE y a los programas de centros juveniles, como parte de una reforma del sistema de internamiento y reinserción social.

Entidad absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: composición LR
Entidad absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: composición LR

El Gobierno oficializó la creación de la SUNIR, nueva entidad pública encargada de conducir el sistema de internamiento y resocialización en el país. La medida fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N.º 1710 y publicada en el diario oficial El Peruano. La norma establece su marco legal, funciones y estructura básica.

La SUNIR será un organismo público ejecutor adscrito al ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Además, tendrá presupuesto propio y presencia a nivel nacional a través de órganos desconcentrados.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Decreto aprueba la creación de la SUNIR, entidad que absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: difusión

Decreto aprueba la creación de la SUNIR, entidad que absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: difusión

Con esta decisión, el Ejecutivo dispuso la fusión por absorción del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social. El proceso de integración deberá completarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, con opción de prórroga.

El decreto se sustenta en la delegación de facultades otorgada por el Congreso y en una exhortación previa del Tribunal Constitucional. El objetivo central es reformar el sistema penitenciario y juvenil, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión y problemas estructurales.

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Rafael Muente, ex pdte. de Osiptel, denuncia amenazas: "Me dejaron tres balas en un sobre manila"

Rafael Muente, ex pdte. de Osiptel, denuncia amenazas: "Me dejaron tres balas en un sobre manila"

Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Jerí: incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos

Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Jerí: incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

