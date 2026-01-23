HOYSuscripcion LR Focus

Política

Viceministra de Justicia Shadia Valdez asume la presidencia temporal del INPE

La abogada y politóloga militó en el PPC, Renovación Popular y Podemos Perú. En noviembre dejó su puesto de asesora del Congreso y se convirtió en viceministra gracias al presidente José Jerí. Su antecesor en el INPE, Iván Paredes, tenía malos antecedentes.

Shadia Valdez militó en tres partidos políticos.
Shadia Valdez militó en tres partidos políticos.

Tras la renuncia de Iván Paredes por su implicancia en actos de soborno e incumplimientos de funciones, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez, asumió temporalmente la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

 Este encargo se oficializó a través de la Resolución Suprema n° 032-2026-JUS, con la cual se establece que solo permanecerá en el puesto hasta que se designe al nuevo jefe del INPE; esto con la finalidad de no interrumpir la gestión institucional. No obstante, Valdez seguirá cumpliendo sus funciones como viceministra, tal como lo ha venido haciendo desde el pasado 13 de noviembre del 2025.

lr.pe

La abogada y politóloga ha estado afiliada en tres partidos políticos, de acuerdo con el portal Infogob, que forma parte del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el 2010 hasta el 2012, pasó por las filas del Partido Popular Cristiano (PPC). Luego, entre el 2013 y 2017 permaneció en Renovación Popular y, finalmente, del 2020 al 2025 estuvo en Podemos Perú.

lr.pe

Además, en el 2015, Valdez logró ser regidora provincial de Lima por Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) y en el 2021 postuló sin tanto éxito al Congreso por el partido del investigado José Luna.

Pero eso no es todo. El 12 de noviembre del 2025 dejó su puesto de asesora del Congreso para convertirse en la viceministra de Justicia por decisión del cuestionado presidente José Jerí.

Problemas de su antecesor

El último martes 20 de enero, el ahora exjefe del INPE, Iván Paredes, renunció a su cargo de manera irrevocable, el mismo día en que se registró un intento de fuga en el penal de Piura. Según él, ya era momento de dar un paso al costado. “Problemas de salud impiden que siga cumpliendo el encargo”, expresó.

Sin embargo, según una denuncia de Cuarto Poder, se le acusa de haber coordinado la devolución de 80.000 soles pedidos para facilitar la excarcelación de un expolicía sentenciado. Este hecho ha sido negado por él.

El dominical también reveló que Indecopi lo multó con más de 16.000 soles por irregularidades en su ejercicio como abogado. Entre las denuncias figuran no entregar recibos, omitir una denuncia penal pactada y no devolver 3.500 dólares a un cliente en el 2021.

Hace unas semanas, Cuarto Poder también informó que Paredes aprobó contratos a jóvenes sin estudios acreditados ni experiencia en el sector público después de recibirlos en su despacho.

