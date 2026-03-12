Arte rebelde: el grupo Paréntesis, una vanguardia invisible

HOYSuscripcion LR Focus

A finales de los convulsionados años 70, un grupo de artistas jóvenes desafió las convenciones de su tiempo e hizo un festival de arte cuyos ecos siguen vigentes en el arte peruano de las últimas décadas. Exposición en el CCIG rescata lo que se hizo.

 

"El becerro de oro". Foto: Rolf Knippenberg.
En el Centro Cultural Inca Garcilaso se puede apreciar una muestra bibliográfica sobre el grupo de arte Paréntesis, titulada 'Paréntesis: una vanguardia invisible', la cual cuenta con la curaduría de Augusto del Valle. Este grupo estuvo integrado por los siguientes artistas: Juan Javier Salazar, Lucy Angulo, Fernando Bedoya, Charo Noriega, José Antonio “Cuco” Morales, Mercedes Idoyaga, Raúl Villavicencio, Jaime La Hoz, Francesco Mariotti y María Luy.

Visto de lejos y de cerca, estamos ante una nómina que, a la fecha, arroja más de un nombre en el imaginario del arte peruano de las últimas décadas. Pero lo que la muestra bibliográfica muestra, más allá de sus señas nominales que nos remiten a recortes de prensa, material fotográfico y documentos de archivo, es un contexto en el que hacer arte contestatario solo podía ser posible gracias a los ímpetus y la fuerza de la juventud. Nos referimos a la década del 70, una época en la que Perú no era ajeno a los acontecimientos del mundo (Guerra Fría, dictaduras de derecha e izquierda, persecución política e ideológica a causa de la polarización, a saber) y mucho menos a los problemas de su dinámica interna (eran los años de la dictadura militar).

La mayoría de los integrantes de este colectivo, cuya vida activa se dio entre marzo y julio de 1979, tenía en ese entonces entre 20 y 30 años. Eran jóvenes y varios de ellos ya eran dueños de una obra en construcción que se caracterizaba por su solidez y proyección. Lo que la muestra nos pone en bandeja es precisamente esa época signada por el desconcierto, como una inevitable antesala de lo que pocos años después sería el terror desatado por el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden.

Cuando se recorren los elementos de 'Paréntesis: una vanguardia invisible', surgen varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver con las razones que llevaron a la creación de este colectivo. No hay que olvidar que, en ese tiempo, debido a la paranoia castrense, y con mayor razón en un año en que se discutía la promulgación de la Constitución de 1979, todo acto crítico y creativo estaba bajo lupa.

&quot;El becerro de oro&quot;. Foto: Rolf Knippenberg.

Si existió un grupo colectivo como Paréntesis, se debió en esencia al hartazgo existencial y social. Lo que Paréntesis hizo fue provocar y ese afán es lo que nos pone en bandeja esta muestra. Vemos en ella, por ejemplo, y gracias a las fotografías del alemán Rolf Knippenberg, cómo se formula una crítica mediante símbolos populares reconocibles, como la intervención de la imagen de un clásico de la educación escolar, como Coquito; del mismo modo se consignan los avisos que el colectivo publicó en El Comercio, en marzo del citado año, bajo el rótulo 'Artistas plásticos buscan mecenas' y la acción colectiva 'El becerro de oro'.

 

Contacta 79

Paréntesis organizó del 27 al 30 de julio de 1979 el Festival de Arte Contacta 79. Antes de esta edición, hubo dos Contacta precedentes: Contacta 71 y Contacta 72. Los Contacta 71 y 72 se hicieron con el apoyo estatal. El objetivo de este festival no era otro que acercar el arte al público. Es por ello que todas sus ediciones se realizaron en espacios públicos. De acuerdo con el arco cronológico, para 1979 ya no estaba Velasco en el poder. Entonces, Contacta 79 sí fue especial porque tuvo el mérito de llevar arte al público y lo hizo de una manera cuestionadora. Tengamos en cuenta que el gobierno de Morales Bermúdez era conservador y de derecha. Y el centro de operaciones de esta edición de Contacta fue en Barranco, que en ese tiempo no tenía la fama bohemia y comercial que ahora conocemos.

Esta exposición es importante porque llena un vacío. No había mucha documentación reunida sobre este periodo creativo y colectivo, el cual duró poco, pero en el que se ven los nuevos aires expresivos que del mismo modo se darían en los años 80 con otros colectivos de artistas, como el ya referente E.P.S. Huayco. Muchas de las intervenciones artísticas, en especial durante convulsiones políticas, que hemos podido ver en los últimos lustros, tuvieron que venir de algún lado. Ver 'Paréntesis: una vanguardia invisible' nos dirá de dónde.

 

 

Dato:

 

Hasta el 5 de abril en Centro Cultural Inca Garcilaso. De martes a viernes de 10.00 a. m. a 8.00 p. m.; y sábados, domingos y feriados de 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

 

