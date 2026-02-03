HOYSuscripcion LR Focus

Política

Presidencia amenaza con denunciar a periodistas por investigar órdenes a favor de amigas de Jerí, pero luego retrocede

La Presidencia publicó y luego retiró un comunicado que amenazaba con acciones legales tras revelarse que cinco mujeres vinculadas a José Jerí recibieron órdenes de servicio por hasta S/11.000.

Comunicado original fue eliminado de las cuentas oficiales de la Presidencia del Perú | Composición: LR.
Insólito. A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Presidencia se publicaron dos comunicados referidos a las investigaciones sobre un grupo de mujeres vinculadas a José Jerí, quienes obtuvieron órdenes de servicio por hasta 11.000 soles. En el primer comunicado, uno de los puntos afirmaba que se "están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial". Sin embargo, ese comunicado fue retirado y reemplazado por uno nuevo en el que se eliminó dicha frase.

Diversos usuarios en redes sociales señalaron que las cuentas oficiales del Despacho Presidencial habían cambiado el comunicado con rapidez. Por su parte, el portal de periodismo independiente 'La Pista Clave', que ha investigado el caso, respondió al hecho a través de su cuenta de X: "Respete usted, señor Jerí, la investidura y la institucionalidad del Despacho Presidencial. Precisamente en aras del respeto a esa institucionalidad —más allá del ocupante de turno— seguiremos investigando e informando a la ciudadanía sobre estos hechos".

PUEDES VER: La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

Según un reportaje emitido por el programa dominical Cuarto Poder, cinco personas que visitaron a José Jerí en el despacho presidencial recibieron, pocos días después, órdenes de servicio por parte del Estado. Los montos de estos pagos oscilan entre S/ 6.000 y S/ 11.000.

Desde la Presidencia de la República indicaron que todas las contrataciones se realizaron respetando el procedimiento establecido y que las visitas quedaron debidamente registradas en el sistema correspondiente. Además, señalaron: "Se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad (…)".

Las visitas a José Jerí

Durante la ceremonia de juramentación de José Jerí como presidente, la ingeniera Guadalupe Vela se encontraba en el palco reservado para los familiares, sentada junto a la madre del nuevo mandatario. Días después, el 1 de noviembre —fecha feriada—, ingresó al despacho presidencial a las 6:48 p.m. Veinte días más tarde, el 21 de noviembre, recibió una orden de servicio de EsSalud por más de S/6.000 para prestar servicios especializados en seguridad y salud en el trabajo.

Poco después, el 28 de noviembre, obtuvo otra orden de servicio, esta vez por S/11.000, contratada como locadora de servicios (FAG) en el Ministerio del Ambiente. Al ser abordada por Cuarto Poder, inicialmente expresó incomodidad por la grabación, pero luego confirmó la reunión y explicó que se trató de un encuentro de carácter personal, dado que mantiene una amistad de larga data con el presidente.

PUEDES VER: Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Ese mismo 1 de noviembre, en compañía de Guadalupe Vela, ingresó al despacho presidencial Rubiel Cristina Beraun. Apenas diecinueve días después, el 20 de noviembre, Beraun obtuvo una orden de servicio por S/6.500 con el despacho presidencial para realizar un análisis de acciones de comunicación interna. También el 1 de noviembre, pero más tarde, a las 8:35 p.m., acudió Violeta Veas. Un mes después de esa visita, fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, organismo adscrito al Ministerio de Educación. Cuando el equipo periodístico intentó contactarla en su centro de trabajo, un funcionario informó que estaba en una reunión y que respondería más adelante.

Previamente, Fiorella Melgarejo había registrado ingresos a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre, siendo el primero de ellos a la 1:48 p.m. Al ser consultada por los periodistas, la abogada prefirió no hacer declaraciones en ese momento. Por su parte, Alicia Camargo visitó el despacho de Jerí el 14 de octubre a las 8:00 p.m. Tres días después, el 17 de octubre, fue contratada como locadora de servicios FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Estas coincidencias entre visitas y posteriores contrataciones o designaciones han sido registradas y destacadas por el programa Cuarto Poder.

