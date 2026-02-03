HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

PJ rechaza definitivamente pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Con este fallo se confirma la desestimación de dos solicitudes de impedimento de salida del país presentados por la Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia rechazó definitivamente el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte Zegarra, como parte de la investigación por presunta negociación incompatible y supuesto lavado de activos.

Con este fallo se confirma la desestimación de dos solicitudes de impedimento de salida del país presentados por la Fiscalía. El primero de 36 meses por el caso Los Dinámicos del Centro y el segundo por supuestas contrataciones irregulares en EsSalud.

lr.pe

En el caso de EsSalud, el pedido inicial fue realizado por el fiscal de la Nación interino el último 10 de octubre. Fundamentó que el objetivo es facilitar la averiguación de la verdad y evitar que se frustre la eficacia de la investigación por ausencia del investigado del país o de la localidad.

Todo ello para prevenir riesgos de fuga y lograr la presencia de la investigada a un eventual antejuicio y posterior proceso penal.

El Ministerio Público alegó que existe peligro de fuga, basándose en que la investigada cuenta con patrimonio económico ascendente a la suma de S/800 mil que le permitirían fugarse y mantenerse fuera del territorio nacional; tiene en su contra una gran cantidad de investigaciones penales; no tiene arraigo familiar ni laboral, en el primer caso tiene hijos mayores de edad y uno de ellos es funcionario diplomático que radica en el extranjero; respecto del segundo arraigo, dejó de ser presidenta de la República.

Decisión del la Corte Suprema

Pese a ello, la Corte Suprema de Justicia determinó: “El Ministerio Público no ha demostrado objetivamente que la investigada presente una conducta o comportamiento renuente a las actuaciones del proceso en el que se investiga; así también, el argumento de la posibilidad de acogerse a un asilo o buscar protección internacional está desprovisto de evidencia que lo corrobore o, cuando menos, lo persuada”.

Sobre el caso

Dicho pedido se realizó como parte de las diligencias a raíz de un reportaje que informó de supuestas irregularidades que vinculaban a Dina Boluarte, al cirujano Mario Cabani Ravello y Essalud.

En base a la información periodística, el Ministerio Público realizó tres imputaciones contra la exmandataria. El primero sostiene que Boluarte Zegarra y el ministro Daniel Maurate habrían intervenido indebidamente en la designación de María Elena Aguilar, excolaboradora y amiga de Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud.

Además, se le responsabiliza de supuestamente haber intervenido indirectamente en la designación de Natali Román Schmitt (amiga de Mario Cabani) en el cargo de subgerente de Promoción Social y Otros Grupos Vulnerables.

En tanto, la tercera imputación es por presuntamente haber intervenido indirectamente para que se concrete el pago de beneficios sociales a Javier Sánchez, a quien se había aceptado su renuncia como médico del Hospital Rebagliati.

En base a ello, el 28 de noviembre del 2024, el Ministerio Público ordenó el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y tráfico de influencias. El objetivo era lograr una denuncia constitucional.

