Las amigas de José Jerí: obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho
Se trata de 5 personas que lograron órdenes de servicio post reunión en el despacho presidencial. Presidencia comunicó que todas las contrataciones se realizaron siguiendo el debido proceso y las visitas fueron registradas oficialmente.
Un reportaje de Cuarto Poder identificó que cinco personas que se reunieron con José Jerí en el despacho presidencial obtuvieron, días después, órdenes de servicio con el Estado. Los pagos por estas oscilan entre los S/6 mil y S/11 mil. Desde Presidencia comunicaron que todas las contrataciones se realizaron siguiendo el debido proceso y las visitas fueron registradas debidamente. Las jóvenes informaron que responderán cuando sean contactadas de forma oficial.