Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
José Jerí en su laberinto y Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al secretario general del Despacho Presidencial para que entregue el registro de visitas de José Jerí, precise si hubo omisiones en el Portal de Transparencia y detalle las reuniones con un empresario chino, entre ellos el caso vinculado a Zhihua Yang.

Secretario general del Despacho Presidencial y otros funcionarios responderán ante la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR
Secretario general del Despacho Presidencial y otros funcionarios responderán ante la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR

El secretario general del Despacho Presidencial acudirá este miércoles 4 de febrero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre las reuniones que sostuvo José Jerí con empresarios chinos. El grupo de trabajo busca conocer si estos encuentros fueron registrados conforme a ley y bajo qué condiciones se realizaron.

Benito Villanueva Haro deberá presentar el documentado del registro de visitas al presidente encargado desde el 10 de octubre hasta la fecha. También tendrá que explicar por qué no figuran en el Portal de Transparencia algunas reuniones entre José Jerí y empresarios o proveedores del Estado, y si esa omisión vulneró la Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La comisión solicitó detalles sobre los protocolos de ingreso a Palacio de Gobierno. Pidió identificar al funcionario que autorizó el acceso de los empresarios de procedencia china. Además, requirió precisar si los temas abordados fueron de carácter privado o de Estado y si existe acta que deje constancia de compromisos asumidos.

Otro punto en agenda es el número total de reuniones de José Jerí con empresarios y proveedores del Estado en Palacio. El Congreso quiere saber si participaron ministros, viceministros u otros funcionarios y si en esos encuentros se trataron proyectos de inversión, licitaciones o adjudicaciones directas.

Funcionarios de la municipalidad de Lima e Indecopi también fueron citados

La Comisión de Fiscalización también convocó a Mariella Falla Chaname, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Falla Chaname deberá informar sobre la clausura de la tienda “Market Capón” y explicar por qué se suspendió la medida. El grupo de trabajo pidió el documentado de la infracción que motivó la sanción. La funcionaria también deberá precisar si existió comunicación entre José Jerí y funcionarios municipales entre el 4 y el 10 de enero de 2026.

En la misma sesión fue citado el presidente ejecutivo de Indecopi, Alberto Villanueva Eslava. Tendrá que sustentar los fundamentos técnicos de la Resolución 0010-2026/CEB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026, tres días después de la visita de José Jerí a la tienda “Market Capón”, de propiedad de Zhihua Yang.

Además, deberá informar si recibió llamadas del mandatario u otros funcionarios antes de la emisión de dicha resolución y detallar el impacto comercial generado.

