Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Jerí: incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos

En paralelo, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abrió investigación contra las 5 jóvenes que visitaron a José Jerí y obtuvieron contratos de hasta 11 mil soles.

Presidencia señala que las jóvenes cumplen el perfil en cargo que fueron contratadas. Foto: composición Betsy De Los Santos/ La República.
Presidencia señala que las jóvenes cumplen el perfil en cargo que fueron contratadas. Foto: composición Betsy De Los Santos/ La República.

La Fiscalía de la Nación amplió la investigación contra el presidente José Jerí e incorporó la contratación de las cinco jóvenes en el caso de los empresario chinos Zhihua Yang y Ji WuXiaodong , quienes son investigados por el presunto delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso que la investigación contra el mandatario José Jerí se amplíe por el presunto tráfico de influencias, dado los supuestos beneficios que obtuvieron los jóvenes tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

Las mismas fuentes mencionan que Gálvez evalúa como diligencia preliminar interrogar una vez más al presidente en Palacio de Gobierno por las contrataciones y beneficios de las 5 jóvenes. "Se amplía por la función de la personas, en este caso, por el presidente Jerí y sus reuniones que son beneficiosas para las personas que lo frecuentan", dicen los allegados a la Fiscalía.

En paralelo, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, abrió investigación por el presunto delito de tráfico de influencias contra las visitantes de Jerí identificadas como Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo.

