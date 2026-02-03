HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: periodista denuncia hostigamiento | Fuerte y Claro

Política

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

La norma, anunciada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, dispone la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que asumirá las funciones del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles, con el objetivo de reorganizar la administración penitenciaria y de menores bajo un solo ente estatal.

El Gobierno de Jerí aprobó el decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que surge de la fusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, tras la sesión del Consejo de Ministros.

"El día de hoy se llevó a cabo un consejo de ministros, quiero resaltar la aprobación del Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que es producto de la fusión del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)", señaló el titular del sector.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

lr.pe

Según explicó Martínez, la creación de la SUNIR responde a una reestructuración de fondo del sistema de internamiento, golpeado por denuncias de corrupción, deficiencias administrativas y una crisis persistente en el tratamiento penitenciario. "Es un cambio que supone una reforma organizacional, profunda y estructural, se elimina el Consejo Penitenciario, descentralizar servicios del Goes, el accionas de las oficinas encargar de procedimientos penitenciarios. Van a beneficiar el tratamiento penitenciario", afirmó.

"El señor Paredes ya no está, renunció y los cuestionamientos vienen siendo motivo de investigación. Hay una serie de problemas que aquejaban al INPE, la corrupción, acelerar procesas, a fin de que haya una gestión más eficiente, No solo nos enfocamos en temas de control, vamos darle énfasis a la resocialización", agregó Martínez.

Cabe recordar que en el mes de enero, Iván Paredes Yataco renunció irrevocablemente a la jefatura del INPE tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló presuntas contrataciones irregulares y cuestionamientos públicos sobre su gestión, incluidos audios atribuidos a él y vinculados a posibles negociaciones indebidas, algo que la Fiscalía investiga como parte de un caso de presuntos sobornos y contrataciones irregulares en el organismo penitenciario.

El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

José Jerí mintió con comisión para revisar leyes procrimen: Minjus no registra avances en casi dos meses

José Jerí mintió con comisión para revisar leyes procrimen: Minjus no registra avances en casi dos meses

Viceministra de Justicia Shadia Valdez asume la presidencia temporal del INPE

Viceministra de Justicia Shadia Valdez asume la presidencia temporal del INPE

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

