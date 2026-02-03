Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles. | Composición LR | Foto: composición LR

El Gobierno de Jerí aprobó el decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que surge de la fusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, tras la sesión del Consejo de Ministros.

"El día de hoy se llevó a cabo un consejo de ministros, quiero resaltar la aprobación del Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que es producto de la fusión del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)", señaló el titular del sector.

Según explicó Martínez, la creación de la SUNIR responde a una reestructuración de fondo del sistema de internamiento, golpeado por denuncias de corrupción, deficiencias administrativas y una crisis persistente en el tratamiento penitenciario. "Es un cambio que supone una reforma organizacional, profunda y estructural, se elimina el Consejo Penitenciario, descentralizar servicios del Goes, el accionas de las oficinas encargar de procedimientos penitenciarios. Van a beneficiar el tratamiento penitenciario", afirmó.

"El señor Paredes ya no está, renunció y los cuestionamientos vienen siendo motivo de investigación. Hay una serie de problemas que aquejaban al INPE, la corrupción, acelerar procesas, a fin de que haya una gestión más eficiente, No solo nos enfocamos en temas de control, vamos darle énfasis a la resocialización", agregó Martínez.

Cabe recordar que en el mes de enero, Iván Paredes Yataco renunció irrevocablemente a la jefatura del INPE tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló presuntas contrataciones irregulares y cuestionamientos públicos sobre su gestión, incluidos audios atribuidos a él y vinculados a posibles negociaciones indebidas, algo que la Fiscalía investiga como parte de un caso de presuntos sobornos y contrataciones irregulares en el organismo penitenciario.