El candidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, abrió la posibilidad de otorgar indultos a expresidentes condenados por corrupción, al señalar que evaluaría esta medida en casos en los que exista devolución de dinero al Estado y una muestra de arrepentimiento por parte de los sentenciados.

Espá se refirió específicamente al presidente Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo y dijo que lamentaba mucho la situación en la que el exmandatario ha terminado.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"En ese momento el presidente Toledo estaba un poquito inflado por el poder, pretendía parecerse al presidenta Paniagua, una situación muy extraña. Pero el tiempo ha pasado y la vida ha ido poniendo las cosas en su lugar y ahora lamentablemente está en la cárcel. Yo lo lamento mucho", sostuvo en el programa Fuego Cruzado de ATV:

Incluso manifestó que no solo indultaría a Toledo, sino que a cualquier expresidente que muestre un arrepentimiento al devolver de manera parcial el dinero que ha sido robado. Al ser consultado sobre dónde quedó su lucha contra la corrupción, Espá refirió que la justicia debe tener razones humanitarias. Sin embargo, no precisó qué entidad o mecanismo garantizaría que la devolución de fondos y el arrepentimiento sean reales y suficientes para acceder a un eventual indulto.

"Yo indultaría a cualquier presidente que cumpla con no ser un peligro para la seguridad nacional, que muestre verdadero arrepentimiento y si estás arrepentido tienes que devolver un poco de la plata que te has robado, no puede ser de palabra. Y que haya razones humanitarias. Si Toledo devolviera algo de la plata que seguro tiene escondida por algún sitio. La justicia tiene criterios de compasión, está enfermo y no me parece que represente un peligro para la sociedad peruana", agregó.

Carlos Espá lleva en su plancha al Senado a Jorge Montoya

No es la primera vez que el candidato tiene comentarios rechazados por los usuarios en redes sociales. El ex presentador de televisión criticó al actual Parlamento de la República y dijo que ellos no responden a nadie por los gastos que tienen. "En los últimos 25 años nos hemos convertido en un sistema parlamentarista, el Congreso hace lo que se le da la gana y no responden ante nadie. Han pasado de un presupuesto de 350 a 1250 millones de soles. A fin de año les sobra la plata y se las reparten en bonos, se compran almuerzo de 80 soles por persona, hay un descontrol", sostuvo para Willax.

Sin embargo, esto ocasionó que las personas le recordaran que en su plancha al Senado se encuentra el actual congresista Jorge Montoya, quien tras un reportaje de Cuarto Poder en 2022 que reveló el excesivo gasto de comida, no hizo ninguna autocrítica y por el contrario, atacó a periodistas que lo cuestionaron.

"Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. (...) Cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve y este reportaje es con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o mal uso del dinero. (...) Querrán que comamos alfalfa seguramente", declaró Montoya Manrique.