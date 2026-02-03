HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Delia Espinoza habla de José Jerí, Tomás Aladino Gálvez y el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

El candidato presidencial de Sí Creo plantea beneficios penitenciarios para exmandatarios sentenciados por corrupción que tengan un supuesto arrepentimiento y devuelvan parcialmente el dinero robado.

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes.
Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes. | Composición LR | Foto: composición LR

El candidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, abrió la posibilidad de otorgar indultos a expresidentes condenados por corrupción, al señalar que evaluaría esta medida en casos en los que exista devolución de dinero al Estado y una muestra de arrepentimiento por parte de los sentenciados.

Únete a nuestro canal de política y economía

Espá se refirió específicamente al presidente Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo y dijo que lamentaba mucho la situación en la que el exmandatario ha terminado.

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"En ese momento el presidente Toledo estaba un poquito inflado por el poder, pretendía parecerse al presidenta Paniagua, una situación muy extraña. Pero el tiempo ha pasado y la vida ha ido poniendo las cosas en su lugar y ahora lamentablemente está en la cárcel. Yo lo lamento mucho", sostuvo en el programa Fuego Cruzado de ATV:

PUEDES VER: Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

lr.pe

Incluso manifestó que no solo indultaría a Toledo, sino que a cualquier expresidente que muestre un arrepentimiento al devolver de manera parcial el dinero que ha sido robado. Al ser consultado sobre dónde quedó su lucha contra la corrupción, Espá refirió que la justicia debe tener razones humanitarias. Sin embargo, no precisó qué entidad o mecanismo garantizaría que la devolución de fondos y el arrepentimiento sean reales y suficientes para acceder a un eventual indulto.

"Yo indultaría a cualquier presidente que cumpla con no ser un peligro para la seguridad nacional, que muestre verdadero arrepentimiento y si estás arrepentido tienes que devolver un poco de la plata que te has robado, no puede ser de palabra. Y que haya razones humanitarias. Si Toledo devolviera algo de la plata que seguro tiene escondida por algún sitio. La justicia tiene criterios de compasión, está enfermo y no me parece que represente un peligro para la sociedad peruana", agregó.

PUEDES VER: La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

Carlos Espá lleva en su plancha al Senado a Jorge Montoya

No es la primera vez que el candidato tiene comentarios rechazados por los usuarios en redes sociales. El ex presentador de televisión criticó al actual Parlamento de la República y dijo que ellos no responden a nadie por los gastos que tienen. "En los últimos 25 años nos hemos convertido en un sistema parlamentarista, el Congreso hace lo que se le da la gana y no responden ante nadie. Han pasado de un presupuesto de 350 a 1250 millones de soles. A fin de año les sobra la plata y se las reparten en bonos, se compran almuerzo de 80 soles por persona, hay un descontrol", sostuvo para Willax.

Sin embargo, esto ocasionó que las personas le recordaran que en su plancha al Senado se encuentra el actual congresista Jorge Montoya, quien tras un reportaje de Cuarto Poder en 2022 que reveló el excesivo gasto de comida, no hizo ninguna autocrítica y por el contrario, atacó a periodistas que lo cuestionaron.

"Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. (...) Cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve y este reportaje es con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o mal uso del dinero. (...) Querrán que comamos alfalfa seguramente", declaró Montoya Manrique.

Notas relacionadas
Criminalidad en el Perú empezó a crecer a partir del 2021 y no en el 2017 como aseguró Keiko Fujimori

Criminalidad en el Perú empezó a crecer a partir del 2021 y no en el 2017 como aseguró Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elecciones Perú 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

Elecciones Perú 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

LEER MÁS
Alfonso López Chau NO insultó a dirigentes de Puno: clip editado saca de contexto sus declaraciones

Alfonso López Chau NO insultó a dirigentes de Puno: clip editado saca de contexto sus declaraciones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

LEER MÁS
La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

La versión del ministro del Interior: Ji Wu Xiaodong no solo estuvo sirviendo comida, también se sentó en la mesa con José Jerí

LEER MÁS
Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete EN VIVO por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

Hombres G en Lima 2026: fecha confirmada del concierto y cómo comprar entradas

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025