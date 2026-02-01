HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley      
Política

Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra José Jerí

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno.

Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Presidencia
Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Presidencia

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra José Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.

Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, pide que se incluya en dicha sesión la crisis política y social del país.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe
larepublica.pe

Moción de vacancia por PetroPerú y reuniones con empresarios chinos

La moción a la que hace referencia Segundo Montalvo ingresó el 26 de enero. El motivo es por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, así como el supuesto intento de privatización de PetroPerú. La solicitud impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) cuenta con el respaldo de 27 legisladores de las diversas bancadas de izquierda.

De acuerdo con el oficio presentado este lunes 26 de enero ante el Área de Trámite Documentario de la institución, el Gobierno de Jerí emitió el Decreto de Urgencia 010-2025, en el cual se establecen medidas económicas y financieras a favor de la empresa PetroPerú por S/240 millones. Esto se habría realizado con la finalidad de, según se lee en el documento, privatizar la empresa estatal.

En esa misma línea, los legisladores firmantes afirmaron que PetroPerú no se encuentra en una situación de insolvencia y que cuenta con un patrimonio de aproximadamente S/2.200 millones.

Además, consideraron que el problema de la empresa es que cuenta con un severo estrés de liquidez "originado por malas decisiones de gestión, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control".

Por otro lado, otra de las razones son las constantes revelaciones periodísticas de los vínculos entre Jerí y Zhihua Yang. El citado documento recuerda la cena en el chifa de San Luis en diciembre pasado, a la que el presidente acudió encapuchado y con un morral. Además, dicha junta no estuvo registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

José Jerí enfrenta 7 mociones de censura

Jerí cuenta con un acumulado de mociones de censura contra Jerí en el Legislativo. Para el 27 de enero último, suman un total de siete. 

La primera de ellas fue presentada por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), el 21 de este mes. Contó con las firmas de su bancada, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Perú Libre, además de algunos no agrupados, y representantes aislados de Acción Popular y Avanza País.

Ese mismo día, Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Jaime Quito (Bancada Socialista) también ingresaron una moción de censura cada uno.  

Al día siguiente, se presentaron tres más con la autoría de: Eduardo Málaga (No agrupado), Kira Alcarraz Medina (No agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular).

Finalmente, el 27 ingresó la moción de Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú y Voces por el Pueblo).

En la mayoría de las mociones figuran firmas de congresistas de Renovación Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Honor y Democracia y no agrupados.

Notas relacionadas
Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

LEER MÁS
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Embajada china desmiente al presidente José Jerí: Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura

Embajada china desmiente al presidente José Jerí: Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

LEER MÁS
Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025