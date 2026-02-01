Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Presidencia

Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Presidencia

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra José Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.

Asimismo, pide que se incluya en dicha sesión la crisis política y social del país.

TE RECOMENDAMOS REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Moción de vacancia por PetroPerú y reuniones con empresarios chinos

La moción a la que hace referencia Segundo Montalvo ingresó el 26 de enero. El motivo es por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, así como el supuesto intento de privatización de PetroPerú. La solicitud impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) cuenta con el respaldo de 27 legisladores de las diversas bancadas de izquierda.

De acuerdo con el oficio presentado este lunes 26 de enero ante el Área de Trámite Documentario de la institución, el Gobierno de Jerí emitió el Decreto de Urgencia 010-2025, en el cual se establecen medidas económicas y financieras a favor de la empresa PetroPerú por S/240 millones. Esto se habría realizado con la finalidad de, según se lee en el documento, privatizar la empresa estatal.

En esa misma línea, los legisladores firmantes afirmaron que PetroPerú no se encuentra en una situación de insolvencia y que cuenta con un patrimonio de aproximadamente S/2.200 millones.

Además, consideraron que el problema de la empresa es que cuenta con un severo estrés de liquidez "originado por malas decisiones de gestión, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control".

Por otro lado, otra de las razones son las constantes revelaciones periodísticas de los vínculos entre Jerí y Zhihua Yang. El citado documento recuerda la cena en el chifa de San Luis en diciembre pasado, a la que el presidente acudió encapuchado y con un morral. Además, dicha junta no estuvo registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

José Jerí enfrenta 7 mociones de censura

Jerí cuenta con un acumulado de mociones de censura contra Jerí en el Legislativo. Para el 27 de enero último, suman un total de siete.

La primera de ellas fue presentada por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), el 21 de este mes. Contó con las firmas de su bancada, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Perú Libre, además de algunos no agrupados, y representantes aislados de Acción Popular y Avanza País.

Ese mismo día, Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Jaime Quito (Bancada Socialista) también ingresaron una moción de censura cada uno.

Al día siguiente, se presentaron tres más con la autoría de: Eduardo Málaga (No agrupado), Kira Alcarraz Medina (No agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular).

Finalmente, el 27 ingresó la moción de Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú y Voces por el Pueblo).

En la mayoría de las mociones figuran firmas de congresistas de Renovación Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Honor y Democracia y no agrupados.

