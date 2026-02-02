HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Ministros responden ante el Congreso EN VIVO: Interior y Energía deben explicar reuniones clandestinas de José Jerí

La Comisión de Fiscalización interroga a Vicente Tiburcio y Luis Bravo por encuentros no registrados entre el presidente y el empresario chino Zhihua Yang, así como por una concesión hidroeléctrica vinculada a Yang.

Ministros del Interior y Energía responderán ante la Comisión de Fiscalización sobre las reuniones entre Jerí y empresario chino. Foto: composición LR
Ministros del Interior y Energía responderán ante la Comisión de Fiscalización sobre las reuniones entre Jerí y empresario chino. Foto: composición LR

Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, acudirán este lunes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no oficiales que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros que no fueron consignados en la agenda oficial del mandatario y que han desatado cuestionamientos por presunta falta de transparencia y posibles conflictos de interés dentro de los ministerios que representan.

Comisión de Fiscalización EN VIVO: Interior y Energía responden por reuniones clandestinas

13:18
2/2/2026

¿Por qué citaron al ministro Luis Bravo a la Comisión de Fiscalización?

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, fue citado por la Comisión de Fiscalización para que explique la concesión del proyecto de la central hidroeléctrica Pachachaca 2 a una empresa vinculada al empresario chino Zhihua Yang. El Congreso busca determinar si el proceso se realizó con transparencia y si existió alguna relación entre dicha adjudicación y las reuniones no oficiales que el empresario sostuvo con el presidente José Jerí.

13:14
2/2/2026

¿Por qué la Comisión de Fiscalización citó al ministro Vicente Tiburcio?

La Comisión de Fiscalización citó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que explique su participación en una reunión no registrada entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, realizada fuera de la agenda oficial. El grupo de trabajo busca esclarecer por qué el titular del Mininter acompañó al mandatario en un encuentro de carácter privado y si tuvo conocimiento o intervención en gestiones vinculadas a intereses empresariales.

13:12
2/2/2026

Ministros del Interior y Energía responden por reuniones clandestinas entre Jerí y empresario chino

Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, se presentarán ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no registradas que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros que han generado cuestionamientos por su carácter clandestino y por la coincidencia con la concesión de un proyecto hidroeléctrico. Según la agenda del grupo de trabajo, los ministros llegarán a las 2 p.m. para dar inicio al interrogatorio. 

