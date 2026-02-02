Ministros responden ante el Congreso EN VIVO: Interior y Energía deben explicar reuniones clandestinas de José Jerí

Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, se presentarán ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no registradas que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros que han generado cuestionamientos por su carácter clandestino y por la coincidencia con la concesión de un proyecto hidroeléctrico. Según la agenda del grupo de trabajo, los ministros llegarán a las 2 p.m. para dar inicio al interrogatorio.