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Deportes

Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile para ser su nuevo entrenador: "Me llamaron del club"

El extécnico de Universitario de Deportes despejó las dudas sobre una posible llegada a la Universidad de Chile tras su paso por el equipo crema.

Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile. Foto: Liga1/composición LR
Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile. Foto: Liga1/composición LR

Luego de su salida de Universitario, el técnico Jorge Fossati ha sido vinculado con varios clubes tanto a nivel local como internacional. Incluso, hace algunos días, viene sonando como posible refuerzo para dirigir a la Universidad de Chile. Ante los rumores de un posible acuerdo entre el estratega y el club azul, el ‘Nonno’ conversó con el medio 'Sport 890' y confirmó que tuvo conversaciones con el gerente del club chileno.

El exDT de Perú indicó que charló con la directiva de la U de Chile, la cual sirvió para relacionarse con la institución. "Lo único que sí puedo comentar es que me llamaron del club, el gerente deportivo, y tuvimos una charla para conocernos mutuamente, y nada, no hay más que eso", indicó el uruguayo.

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Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile para ser su nuevo entrenador

El ‘Nonno’ dejó en claro que tuvo contacto con la directiva del ‘Romántico Viajero’, a pesar de que su nombre no sea el único entre los candidatos a ponerse el buzo de la U de Chile. “Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer (miércoles), solo eso voy a decir”, mencionó Fossati.

Tengamos en cuenta que el experimentado técnico no dirige un partido desde su salida de Universitario. En aquella ocasión, los cremas cayeron 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, pero con el detalle de que ya se habían coronado tricampeones.

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¿Qué equipos dirigió Jorge Fossati?

Estos son los equipos por donde pasó el técnico uruguayo:

  • River Plate (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Danubio FC (Uruguay)
  • Colón (Argentina)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Selección de Uruguay
  • Al-Sadd (Catar)
  • Selección de Catar
  • Internacional (Brasil)
  • Al-Shabab (Catar)
  • Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos)
  • Al-Rayyan (Catar)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Universitario (Perú)
  • Selección de Perú
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