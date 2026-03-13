Luego de su salida de Universitario, el técnico Jorge Fossati ha sido vinculado con varios clubes tanto a nivel local como internacional. Incluso, hace algunos días, viene sonando como posible refuerzo para dirigir a la Universidad de Chile. Ante los rumores de un posible acuerdo entre el estratega y el club azul, el ‘Nonno’ conversó con el medio 'Sport 890' y confirmó que tuvo conversaciones con el gerente del club chileno.

El exDT de Perú indicó que charló con la directiva de la U de Chile, la cual sirvió para relacionarse con la institución. "Lo único que sí puedo comentar es que me llamaron del club, el gerente deportivo, y tuvimos una charla para conocernos mutuamente, y nada, no hay más que eso", indicó el uruguayo.

Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile para ser su nuevo entrenador

El ‘Nonno’ dejó en claro que tuvo contacto con la directiva del ‘Romántico Viajero’, a pesar de que su nombre no sea el único entre los candidatos a ponerse el buzo de la U de Chile. “Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer (miércoles), solo eso voy a decir”, mencionó Fossati.

Tengamos en cuenta que el experimentado técnico no dirige un partido desde su salida de Universitario. En aquella ocasión, los cremas cayeron 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, pero con el detalle de que ya se habían coronado tricampeones.

¿Qué equipos dirigió Jorge Fossati?

Estos son los equipos por donde pasó el técnico uruguayo: