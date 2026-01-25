Fiscalía citará esta semana a José Jerí por reunión con empresario: presidente podrá poner a disposición su celular

El presidente José Jerí será citado esta semana y en los próximos días declarará ante la Fiscalía de la Nación por las reuniones que mantuvo con el empresario Zhihua Yang en el chifa que se ubica en San Borja (25 de diciembre) y en el local market Capón (6 de enero).

La presencia de Jerí, en la sede de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, también servirá para que en dicha diligencia pueda ratificar su disposición a entregar su celular a fin de que la Fiscalía emita el pedido de información a telefónica y se proceda con el levantamiento de sus comunicaciones.

“Si él lo hace de manera voluntaria, no hay ningún problema”, dijo una fuente de la Fiscalía.

De acuerdo a la información que accedió La República, la Fiscalía no solo le consultaría a Jerí por su vínculo con Zhihua Yang, sino que, en el interrogatorio que prepara la Fiscalía de la Nación también se le preguntaría por las reuniones con Ji Wu Xiaodong, sus tres visitas a Palacio de Gobierno entre diciembre del 2025 y enero del 2026; además de su participación en el chifa.

Una de las preguntas que debería responder Jerí es cómo conoció primero al empresario Zhihua Yang, cuál es su vínculo y cuál fue el verdadero propósito de su reunión en el chifa y en el local market Capón, dicen fuentes allegadas.

Sobre el tema, en sus primeros discursos, el mandatario omitió información de las reuniones. Primero, dijo que su encuentro en el chifa fue para organizar el Día de la Amistad entre el Perú y China. En sus primeras versiones, no habló de que se trató de una invitación personal como después lo confirmó al señalar que fue acompañado por el ministro del Interior y por su escolta presidencial.

En esa línea de incertidumbre, Jerí no ha declarado de su otra reunión con Yang en el market Capón — salvo horas antes de que el programa de Cuarto Poder (18 de enero) revelara nuevas imágenes—menos que la tienda del empresario le regaló varios cuadros y que no le cobró los caramelos que adquirió.

Las mismas fuentes de la Fiscalía mencionan que si bien la investigación inició el jueves 15 de enero por su reunión con Yang, en las diligencias también se ha incluido los encuentros de Jerí con Ji Wu Xiaodong, investigado por tala ilegal de madera y con una orden de arresto domiciliario vigente.

En ese sentido, el presidente también debería declarar desde cuándo conoce a Xiaodong, si mantiene contacto con él durante sus funciones presidenciales y si mantuvo alguna reunión en el Congreso en su labor como parlamentario, precisan las fuentes.

Más dudas que certezas. Sobre Ji Wu Xiaodong, investigado por tala ilegal de madera y con una orden de arresto domiciliario vigente, el dignatario reveló que este se encontraba en el chifa sirviendo la comida cuando se juntó con Yang.

Antes los ingresos a Palacio de Wu Xiaodong, el titular del Poder Ejecutivo mencionó que las veces que este frecuento despacho presidencial fue porque formaba parte del equipo de Zhihua Yang y que no alertaron de su arresto domiciliario porque no hay un sistema que detecte la situación judicial de las personas. También ha revelado que no habla mucho español.

“Yo he dicho con suma claridad que él no hablaba mucho español, por último, él no habrá querido hablar conmigo más”, dijo Jerí en la Comisión de Fiscalización; sin embargo, en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wu Xiaodong figura como traductor público del chino al español.

Otra de las interrogantes que se ampliará en el interrogatorio es si hay una presión por parte de empresarios chinos, luego que se su primer ministro, Ernesto Álvarez, indicará que existió un ofrecimiento a Jerí para que haga “un gran mega evento” por el Día de la Amistad del Perú y China a fin de que “se luzca”.

José Jerí dice que se pone a disposición

En su última conferencia de prensa (miércoles18 de enero), el presidente José Jerí dijo que se pone a disposición de la Fiscalía para entregar de manera voluntaria su celular y se proceda con el levantamiento de las comunicaciones para esclarecer las reuniones con el empresario Zhihua Yang y otros empresarios.

Desde la Fiscalía también esperan saber si durante su declaración pondrá a disposición su celular o se lo reservará como estrategia legal.

“Si se tratara de una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial, tendría que evaluarse y resolverse ahí. Pero si él lo hace de manera voluntaria, no hay ningún problema”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Se conoció que las fiscalías supremas que investigan delitos suelen solicitar a las empresas de telefonía información reservada cuando el investigado autoriza voluntariamente el acceso, sin necesidad de una orden judicial. “Este procedimiento se realiza mediante un acta fiscal en la que el procesado presta su consentimiento”, señalan.

De esta manera, el levantamiento del secreto de las comunicaciones puede efectuarse durante las diligencias preliminares, etapa en la que se puede investigar a un presidente de la República en ejercicio.

“En estos casos, no es posible pasar a la investigación preparatoria sin una acusación constitucional del Congreso. Aunque el Tribunal Constitucional ha establecido límites a ciertas medidas coercitivas contra el presidente en funciones —como allanamientos o citaciones reiteradas—, no existe, hasta donde se conoce, una prohibición para solicitar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, menos aun cuando se trata de un acto de disposición voluntaria”, argumentaron.