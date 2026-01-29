Tres candidatos presidenciales presentan papeletas de tránsito: la más alta tiene el monto de S/3.391

Tres candidatos presidenciales que participan en la carrera hacia las elecciones 2026 presentan papeletas de tránsito registradas en el sistema oficial. La infracción con el monto más alto alcanza los S/3.391 y corresponde a una falta considerada grave por la normativa vigente.

Las sanciones no responden a un solo tipo de conducta. Incluyen exceso de velocidad, mal estacionamiento y conducción en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron en distintos contextos, pero forman parte del historial administrativo de quienes hoy buscan el voto ciudadano.

Uno de los casos involucra a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP). También figuran Álvaro Paz, candidato de Fé en el Perú, y Napoleón Becerra, postulante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE). Las multas varían de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Aunque las papeletas de tránsito no implican responsabilidades penales, sí generan interés público en un escenario electoral. Para muchos electores, el respeto a las normas básicas también forma parte del perfil de quienes aspiran a gobernar el país.

Napoleón Becerra: multa del candidato a la presidencia por el PTE tiene un valor de S/3.391

La papeleta de tránsito con el monto más elevado corresponde a Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE). La multa asciende a S/3.391.

Según el registro, la infracción fue por conducir en estado de ebriedad. El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2022 en la cuadra 7 de la avenida Los Pinos, en el distrito de Comas. La hora consignada es 11:37 de la mañana.

Este tipo de falta se encuentra clasificada como grave por el reglamento de tránsito. La sanción económica refleja el nivel de riesgo que implica esta conducta para la seguridad pública, en un contexto donde candidatos presidenciales buscan proyectar una imagen de responsabilidad ante el electorado.

Papeleta de Napoleón Becerra. Foto: La República

César Acuña por exceder el límite de velocidad en El Agustino

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), registra una papeleta de tránsito por exceso de velocidad. La multa asciende a S/1.320, según el registro vehicular correspondiente.

La infracción ocurrió el 14 de julio de 2025 en el distrito de El Agustino. El hecho se produjo a la altura del puente Ramiro Prialé, en sentido de sur a norte. La hora consignada en la papeleta es 3:42 de la tarde.

El exceso de velocidad se encuentra tipificado como una falta que pone en riesgo la seguridad vial. En el caso de César Acuña, la sanción económica quedó registrada meses antes del inicio formal del proceso rumbo a las elecciones 2026.

Papeleta de César Acuña. Foto: La República

Álvaro Paz tiene una multa por mal estacionamiento de su vehículo

Álvaro Paz, candidato de Fé en el Perú, presenta una papeleta de tránsito por mal estacionamiento. El monto de la multa es de S/54,50, de acuerdo con la información oficial.

La infracción se cometió el 8 de agosto de 2004 en la cuadra 16 de la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria. El registro consigna que el hecho ocurrió a las 12:27 de la madrugada.

Se trata de una sanción considerada leve y registrada hace más de dos décadas. Pese a su antigüedad, la multa forma parte del historial administrativo del postulante y figura en los sistemas de consulta pública.