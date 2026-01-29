HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

La medida busca rastrear transferencias de la Universidad Telesup al fallecido exalcalde Luis Castañeda, las cuales se habría hecho con dinero ilícito de las empresas OAS y Odebrecht.

José Luna es investigado por haber sido el vínculo para que dinero de Odebrecht y OAS financien campaña electoral de Luis Castañeda. Foto: composición LR
José Luna es investigado por haber sido el vínculo para que dinero de Odebrecht y OAS financien campaña electoral de Luis Castañeda. Foto: composición LR

El Primer Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ordenó el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de nueve personas del entorno del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Entre ellos figura José Luna Gálvez, candidato presidencial por Podemos Perú y actual accionista de la Universidad Privada Telesup.

La decisión, tomada por la jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia, se da en el marco de las investigaciones sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del entorno de Castañeda Lossio, quien es acusado de haber recibido aportes ilicitos para el financiamiento de su campaña electoral de 2014.

El rol de Luna Gálvez y la Universidad Telesup

La fiscalía identifica a Luna Gálvez como socio fundador y accionista de la Universidad Privada Telesup S.A.C., además de haber sido Secretario General del partido político Solidaridad Nacional y jefe de campaña de Castañeda Lossio. Según la hipótesis fiscal, Luna Gálvez habría sido el "principal financista" de las campañas municipales del partido.

La resolución judicial pone especial énfasis en el flujo de dinero entre las entidades del congresista y el fallecido exalcalde.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que, entre 2011 y 2016, Castañeda Lossio cobró cheques emitidos por la Universidad Telesup. Se rastrean al menos seis cheques de gerencia de la universidad a favor de Castañeda por un monto total de S/256.600,00. Estas transferencias han sido calificadas como "operaciones sospechosas" al no guardar relación con la actividad económica o carecer de fundamento económico evidente.

Conexión con Odebrecht y OAS

La investigación judicial vincula el manejo financiero de Luna Gálvez con la presunta recepción de dinero maculado de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Se sospecha que el congresista, en su rol de jefe de campaña, habría gestionado o recibido dinero ilícito en el año 2014.

La tesis fiscal señala que estos fondos habrían sido parte de los aportes no declarados de Odebrecht (USD 200.000) y OAS (USD 480.000) para las campañas de Solidaridad Nacional.

