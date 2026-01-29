HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Política

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

Según la Fiscalía, Miguel Saldaña y otros cuatro exfuncionarios permitieron la construcción de un centro comercial sin estudios técnicos. PJ los condenó, en segunda instancia, por negociación incompatible. Según especialista, el exalcalde queda fuera de carrera electoral.

Miguel Saldaña busca volver ser alcalde de Comas.
Miguel Saldaña busca volver ser alcalde de Comas.

Debido a que permitió la construcción de un centro comercial sin estudios técnicos, el Poder Judicial sentenció, en segunda instancia, a cuatro años de pena privativa de la libertad al exalcalde Miguel Saldaña por el delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad de Comas. Con este fallo, y de acuerdo a la normativa vigente, el candidato distrital por Podemos Perú no podrá postular en las próximas elecciones del 4 de octubre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La fiscal superior María del Carmen Ruiz Hurtado, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, señaló que la confirmación de esta condena por negociación incompatible también alcanza, en segunda instancia, a Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano; a Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas; y a Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores municipales.

TE RECOMENDAMOS

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

lr.pe

El caso se remonta al año 2017 cuando la empresa privada Mall Plaza Inmobiliaria S.A. solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación del centro comercial Mall Plaza Comas, con el objetivo de tener un trámite acelerado y favorable.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pues bien, de acuerdo con las investigaciones fiscales que terminaron en una sentencia en primera instancia, en setiembre del 2025, el exalcalde de Comas y los otros cuatro exfuncionarios municipales aprobaron la solicitud de la empresa Mal Plaza Inmobiliaria S.A. sin exigir los estudios de impacto ambiental y vial que la ley establece como obligatorios.

La fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes demostró también que, en el transcurso del trámite, la mencionada empresa entregó 200 toneladas de rocas a la comuna para obras de prevención en el río Chillón, una situación que evidencia la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del procedimiento.

Según la Fiscalía, cada uno de los imputados tuvo un rol específico en los actos ilícitos: Miguel Saldaña no ejerció el control necesario sobre los trámites, Jorge Ávalos firmó la aprobación de la habilitación, Juan Amézquita autorizó la licencia de edificación, y Lourdes Sánchez y Alejandro Odar elaboraron los informes que favorecieron el proyecto de la empresa privada.

La condena inicial fue modificada a 156 jornadas de trabajo comunitario por decisión del Poder Judicial, advirtió la Fiscalía. Por otro lado, los sentenciados fueron inhabilitados por cinco años de ejercer cualquier cargo público y tendrán que abonar, de forma solidaria, la suma de 25.000 soles como reparación civil al Estado, como compensación por los perjuicios causados por sus actos ilícitos.

Impedido de postular a la alcaldía

Esta sentencia deja fuera de carrera electoral a Miguel Saldaña, quien -como se pudo apreciar en sus redes sociales- venía realizando actividades proselitistas con el partido Podemos Perú, con el objetivo de volver a ser alcalde de Comas en los comicios municipales de octubre próximo.

El abogado especialista en temas electorales, José Naupari, explicó que, con el reciente fallo en segunda instancia, Miguel Saldaña se encuentra doblemente impedido para candidatear en las elecciones municipales.

 “El primer impedimento se da por tener una sentencia condenatoria por un delito doloso (o de corrupción de funcionarios), lo que está establecido en la Ley de Elecciones Municipales; y el segundo se da por la inhabilitación de cinco años ordenada por el Poder Judicial para ejercer cualquier cargo público”, afirmó.

Notas relacionadas
Municipalidad de Lima entrega 13 nuevas estaciones del Metropolitano: ¿qué falta para que estén operativas?

Municipalidad de Lima entrega 13 nuevas estaciones del Metropolitano: ¿qué falta para que estén operativas?

LEER MÁS
Línea 2: Obras de Estación Central empezarían en julio, pero aún dependen de plan de desvíos

Línea 2: Obras de Estación Central empezarían en julio, pero aún dependen de plan de desvíos

LEER MÁS
Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

LEER MÁS
Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2026

Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2026

LEER MÁS
Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025