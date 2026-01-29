Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

Debido a que permitió la construcción de un centro comercial sin estudios técnicos, el Poder Judicial sentenció, en segunda instancia, a cuatro años de pena privativa de la libertad al exalcalde Miguel Saldaña por el delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad de Comas. Con este fallo, y de acuerdo a la normativa vigente, el candidato distrital por Podemos Perú no podrá postular en las próximas elecciones del 4 de octubre.

La fiscal superior María del Carmen Ruiz Hurtado, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, señaló que la confirmación de esta condena por negociación incompatible también alcanza, en segunda instancia, a Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano; a Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas; y a Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores municipales.

El caso se remonta al año 2017 cuando la empresa privada Mall Plaza Inmobiliaria S.A. solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación del centro comercial Mall Plaza Comas, con el objetivo de tener un trámite acelerado y favorable.

Pues bien, de acuerdo con las investigaciones fiscales que terminaron en una sentencia en primera instancia, en setiembre del 2025, el exalcalde de Comas y los otros cuatro exfuncionarios municipales aprobaron la solicitud de la empresa Mal Plaza Inmobiliaria S.A. sin exigir los estudios de impacto ambiental y vial que la ley establece como obligatorios.

La fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes demostró también que, en el transcurso del trámite, la mencionada empresa entregó 200 toneladas de rocas a la comuna para obras de prevención en el río Chillón, una situación que evidencia la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del procedimiento.

Según la Fiscalía, cada uno de los imputados tuvo un rol específico en los actos ilícitos: Miguel Saldaña no ejerció el control necesario sobre los trámites, Jorge Ávalos firmó la aprobación de la habilitación, Juan Amézquita autorizó la licencia de edificación, y Lourdes Sánchez y Alejandro Odar elaboraron los informes que favorecieron el proyecto de la empresa privada.

La condena inicial fue modificada a 156 jornadas de trabajo comunitario por decisión del Poder Judicial, advirtió la Fiscalía. Por otro lado, los sentenciados fueron inhabilitados por cinco años de ejercer cualquier cargo público y tendrán que abonar, de forma solidaria, la suma de 25.000 soles como reparación civil al Estado, como compensación por los perjuicios causados por sus actos ilícitos.

Impedido de postular a la alcaldía

Esta sentencia deja fuera de carrera electoral a Miguel Saldaña, quien -como se pudo apreciar en sus redes sociales- venía realizando actividades proselitistas con el partido Podemos Perú, con el objetivo de volver a ser alcalde de Comas en los comicios municipales de octubre próximo.

El abogado especialista en temas electorales, José Naupari, explicó que, con el reciente fallo en segunda instancia, Miguel Saldaña se encuentra doblemente impedido para candidatear en las elecciones municipales.

“El primer impedimento se da por tener una sentencia condenatoria por un delito doloso (o de corrupción de funcionarios), lo que está establecido en la Ley de Elecciones Municipales; y el segundo se da por la inhabilitación de cinco años ordenada por el Poder Judicial para ejercer cualquier cargo público”, afirmó.