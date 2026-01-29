HOYSuscripcion LR Focus

El fujimorismo va ahora por el Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Jorge del Castillo, Luis Alva, Luciana León y del APRA

La Fiscalía pidió la medida con el fin de recabar información en la investigación por el presunto aporte de US$200.000 de Odebrecht a la campaña del APRA del 2006.

Miembros del APRA afrontan una investigación fiscal por el presunto aporte de Odebrecht. Foto: Composición/LR
El Poder Judicial, a través del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, ordenó levantar el secreto bancario del Partido Aprista Peruano (APRA) debido a la investigación que afronta la agrupación política por el presunto aporte de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Alan García en el 2006.

La decisión fiscal incluye a los excongresistas Jorge del Castillo y Luciana León, así como a Luis Alva Castro, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, César Zuaeta, Luis Gasco Bravo y Franklin Chávez Montenegro.

El Ministerio Público investiga a las figuras del partido por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

El levantamiento secreto bancario regirá desde el 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2016. De esta manera, la Fiscalía podrá acceder a las cuentas bancarias de los investigados, estados de cuenta y ahorros, transferencias nacionales y del extranjero o cualquier actividad financiera que aporte a la investigación.

La resolución del Poder Judicial también detalla la declaración del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en la que indica que abonó los 200.000 dólares a la campaña presidencial del 2006, año en el que el expresidente Alan García fue elegido.

"Los acercamientos con funcionarios de la empresa Odebrecht se encuentran corroborados con los movimientos migratorios de Luis Alva Castro, Alan García Pérez, Jorge Barata en la República de Brasil y las visitas a Palacio de Gobierno por parte de este en distintas fechas cuando el occiso Alan García Pérez era presidente de la República", se lee en el documento.

Jorge del Castillo se pronuncia

Durante una entrevista en Canal N, el aspirante al Senado, Jorge del Castillo, recordó que los aportes en campaña no son un delito al mencionar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el marco de las investigaciones del caso Cócteles.

En esa misma línea, Del Castillo aseguró que hay "una dirección política" sobre la decisión del Poder Judicial a pocos meses de las elecciones 2026.

De igual manera, el excongresista aseguró que no debería estar incluido en la decisión judicial porque, al haber sido parlamentario, cuenta con antejuicio político.

