Enrique Valderrama sobre tacha a Jorge del Castillo y Carla García: “Carece de sustento legal”

El candidato al sillón presidencial también criticó a sus adversarios, César Acuña y Keiko Fujimori. Foto: Almendra Ruesta, La República

Durante su paso por Piura, el candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, se pronunció luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 admitiera una tacha contra la lista de senadores que incluye Carla García, hija del expresidente Alan García, y el excongresista Jorge del Castillo.

Al respecto, Valderrama señaló que están "absolutamente convencidos" que la respuesta del ente electoral será que la lista continúe en carrera. "No hay ninguna irregularidad (...) todo ha estado bajo el amparo del estatuto del partido y la ley vigente. Absoluta confianza de continuar en carrera, estamos seguros de que será rechaza porque carece de sustento legal", afirmó.

Cómo se sabe, el ciudadano tachante y militante del APRA, Edwin Briceño Fuentes, denunció que la Comisión Política Nacional (CPN) del partido presuntamente presentó una lista de candidatos al Senado diferente, que no se elaboró conforme a los resultados de las elecciones primarias.

Arremete contra Jerí

Por otro lado, el candidato apuntó contra el mandatario interino, José Jerí, a quien señaló como el "continuismo" del régimen de la expresidenta Dina Boluarte. Asimismo, sostuvo que el actual Congreso de la República sería "uno de los peores" de la historia del Perú.

"La coalición que sostuvo a Dina Boluarte, liderada por (Cesar) Acuña y Fuerza Popular, sigue gobernando. La ineficiencia y la falta de transparencia es la misma, sino miren como acudió (José Jerí) encapuchado para reunirse con un empresario chino", sostuvo el representante del APRA.

Pase a los nexos de importantes figuras del aprismo con personajes que respaldaron el gobierno de Dina Boluarte, aseguró que su gestión no sería una continuidad del actual gobierno.

No más presupuesto para PetroPerú

En cuanto a la actual situación de Petroperú, Valderrama señaló que el partido no permitirá que la empresa estatal continúe "desangrando" las arcas del Estado. Asimismo, responsabilizó al expresidente Ollanta Humala por la situación actual de la institución.

"Creemos que hay que deshacernos de lo que representa un 'peso muerto' y buscar darle viabilidad a lo que puede ser sostenible (...) Humala aumentó el presupuesto de la refinería de Talara a 7.000 millones creando este forado inmeso", finalizó.