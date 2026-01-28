HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Política

Presidenta del Poder Judicial lanza contundente mensaje: "Destaco la resiliencia de jueces que no se rinden ante amenazas"

Estas declaraciones se da un día después de que se conociera que la JNJ otorgó un plazo a la presidenta del PJ para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada.

Janet Tello asegura que Poder Judicial actuará bajo las normas de la Constitución del Perú. Foto: composición LR
Janet Tello asegura que Poder Judicial actuará bajo las normas de la Constitución del Perú. Foto: composición LR

En medio de la inauguración de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, brindó un discurso centrado en la defensa de la autonomía. La magistrada aseguró que la justicia en el país se administra con neutralidad y bajo el rigor de la Constitución, rechazando cualquier condicionamiento político.

Estas declaraciones se dan apenas un día después de conocerse que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le otorgara un plazo de cinco días para responder por una presunta omisión en su declaración jurada, vinculada a una investigación preliminar sobre su patrimonio.

PUEDES VER: Pablo Sánchez critica decisión de la JNJ tras no ser ratificado: "Los motivos no son jurídicos"

El procedimiento abierto contra la titular del Poder Judicial responde a una denuncia presentada por el ciudadano Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano 'Equidad', en la cual señala a Tello de "presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021 -2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina".

"(Daniela Moreno) habría realizado más de 17 viajes a diferentes países, circunstancia incompatible con la inexistencia de actividad pública registrada", se lee en el documento, acusando a Tello Gilardi de presunta comisión de falsedad ideológica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

¿Quién es Gino Román Torres?

De acuerdo con una investigación del periodista Gustavo Gorriti en el portal IDL-Reporteros, Román Torres mantiene una relación estrecha con el entorno de Vladimir Cerrón. El reporte detalla que, durante el año 2023, la agrupación política del exgobernador de Junín consignó un pago de 10 mil soles a favor de Román, bajo el concepto oficial de "diseño de cursos de capacitación dirigidos a alcaldes".

Sin embargo, su participación dentro del esquema del partido no se limitó a la consultoría externa. Poco tiempo después de dichos servicios, Román Torres dio el salto al ámbito estatal, integrándose a la planilla del Congreso de la República. Allí, se desempeñó como personal técnico dentro del despacho de la parlamentaria de Perú Libre, María Agüero, consolidando así su posición como una figura operativa entre la organización política del lápiz y el Poder Legislativo.

Desafíos institucionales y respuesta ante cuestionamientos

Ante el inicio de este proceso administrativo por parte de la JNJ, Tello Gilardi aprovechó su intervención para resaltar la resiliencia de los jueces peruanos, señalando que los magistrados no deben retroceder ante "agravios, amenazas o imputaciones infundadas". La titular del Poder Judicial enfatizó que el liderazgo judicial no puede ser débil ni vacilante, especialmente cuando la independencia de poderes es puesta a prueba por factores externos que buscan mermar la legitimidad de las decisiones judiciales mediante ataques a la integridad de sus miembros.

Durante su balance de gestión, la presidenta informó que en 2025 se alcanzó un 93% de cumplimiento de las metas institucionales, destacando el éxito de las unidades de flagrancia y la expansión del Expediente Judicial Electrónico. No obstante, advirtió que el 2026 será un año decisivo donde se pondrá a prueba la firmeza y la unidad del sistema de justicia.

Para la magistrada, el fortalecimiento de la transparencia y el modelo de integridad son pilares fundamentales para proteger a la institución de la polarización política que afecta al país.

Finalmente, el encuentro anual, que se desarrollará en Lima hasta el 30 de enero, busca establecer las metas prioritarias en materia de acceso a la justicia y lucha contra la corrupción. Tello Gilardi concluyó reafirmando que la independencia judicial no es una simple consigna, sino una responsabilidad que exige coherencia y solvencia técnica, asegurando que su administración continuará enfocada en brindar un servicio cercano a las poblaciones más vulnerables, a pesar de las presiones y desafíos que surjan en el camino.

