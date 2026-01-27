JNJ da un plazo de 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

La Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ otorgó el plazo de cinco días a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que responda por la presunta omisión de información en su declaración jurada.

Este procedimiento responde a una denuncia presentada por el ciudadano Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano Equidad, en la cual señala que Tello Gilardi de presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021 -2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina.

"(Daniela Moreno) habría realizado más de 17 viajes a diferentes países, circunstancia incompatible con la inexistencia de actividad pública registrada", se lee en el documento.

El oficio lleva la firma de la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera Vega; y Magnolia Martínez, directora de la dirección de procedimientos disciplinarios de la institución.