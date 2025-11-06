Janet Tello rechaza acusaciones contra el Poder Judicial: "Es posible que se haga para captar votos"

Janet Tello rechaza acusaciones contra el Poder Judicial: "Es posible que se haga para captar votos"

En medio del contexto electoral, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió que las críticas "sin fundamentos" de algunas altar autoridades contra la institución podrían incrementarse con el objetivo de "captar votos".

Asimismo, se refirió a las acusaciones constantes contra el PJ y lamentó que estas se realicen sin la presencia de algún representante. “Debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político”, señaló. Según Tello Gilardi, tales afirmaciones “están fuera de la normatividad constitucional” y evidencian un “desconocimiento profundo de la realidad compleja” que enfrenta su institución.

“Y, como si esto fuera poco, los jueces y juezas estamos asistiendo día a día a escenarios en donde se vierten y viralizan expresiones descalificadoras, denigrantes y altisonantes en contra de la judicatura, incluso por parte de altas autoridades”, dijo durante la inauguración del XIV Congreso Nacional de Jueces.

Janet Tello defendió la independencia del sistema de justicia

En ese sentido, la presidenta del PJ enfatizó que “no podemos permitir que ningún interés político, económico o de cualquier índole socave la independencia” del Poder Judicial, la cual es garantizada por la Constitución.

Recordó que los juzgadores, aún “ante amenazas, los jueces han dictado cadena perpetua y penas de 35 años contra cabecillas de organizaciones criminales, asesinos, secuestradores, violadores y sicarios”.

Mencionó también recientes hechos graves, como el asesinato de dos jueces de paz y amenazas directas a juezas y jueces del país, lo que, según señala, pone en evidencia el clima de riesgo al que se somete la judicatura.

“Y las juezas y jueces del Perú, constituyendo un baluarte y, todos en conjunto, somos la columna vertebral de la sociedad democrática que es necesario construir (…), sepan que cuanto más firmes e independientes seamos, buscarán debilitarnos más”, agregó.