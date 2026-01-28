Pablo Sánchez critica decisión de la JNJ tras no ser ratificado: "Los motivos no son jurídicos"

A través de un pronunciamiento público, el exfiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde expresó su rechazo a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificarlo en el cargo. El magistrado, con 45 años de trayectoria en el Ministerio Público, cuestionó la objetividad del proceso y aseguró que los argumentos utilizados en su contra carecen de sustento legal.

Sánchez Velarde inició su carta agradeciendo las muestras de solidaridad y señalando que acudió al proceso de ratificación confiando en que el colegiado actuaría de forma justa. Sin embargo, denunció que la diligencia se desvió de su naturaleza. "La entrevista se convirtió en un interrogatorio", afirmó.

El fiscal explicó que la JNJ utilizó el argumento de una "evaluación integral" para reabrir temas que ya habían sido archivados por la propia Fiscalía de la Nación bajo el principio de "cosa decidida".

Los puntos de la controversia

Según el documento, la decisión de la JNJ se basó en dos hechos específicos que Sánchez considera improcedentes:

Vínculos supuestos: una llamada telefónica basada, según sus palabras, en la versión de un "advenedizo fiscal adjunto" y una presunta vinculación con el periodista Gustavo Gorriti. Temas remunerativos: el cobro de dietas mientras integraba la Academia de la Magistratura. Sánchez aclaró que las dietas no constituyen remuneración y recordó que ya cumplió una suspensión de 120 días por este caso, la cual calificó de "injusta" y que aún está pendiente de resolución en el juzgado constitucional.

"Me ratifican por dos hechos ya archivados (...) y fueron declarados prescritos por la propia JNJ", subrayó el magistrado, sugiriendo que existen intereses ajenos al derecho detrás de su salida.

En el cierre de su comunicado, Pablo Sánchez defendió su experiencia magisterial, afirmando que siempre ha actuado con honestidad y rigor académico. "Presenté la documentación pertinente que demuestra la claridad de los hechos, pero entiendo que los motivos no son jurídicos", sentenció.