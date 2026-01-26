José Jerí mintió con comisión para revisar leyes procrimen: Minjus no registra avances en casi dos meses

José Jerí propuso revisar las leyes "procrimen". A dos meses de esta promesa el Minjus no registra ningún tipo de trabajo enfocado a dicha comisión. Foto: composición LR

José Jerí propuso revisar las leyes "procrimen". A dos meses de esta promesa el Minjus no registra ningún tipo de trabajo enfocado a dicha comisión.

El presidente José Jerí aseguró públicamente que su gobierno evaluaría las denominadas leyes procrimen mediante una comisión de especialistas. Sin embargo, documentos oficiales del Ministerio de Justicia (Minjus) revelan que, a casi dos meses de ese anuncio, no se ha conformado ningún equipo técnico, no existe resolución que lo respalde y no hay informes de avance ni actas de trabajo que sustenten dicho proceso.

La información fue entregada en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la abogada Marie Ayasta. En los memorandos oficiales, el propio Ministerio de Justicia reconoce que no ha participado en ninguna evaluación técnica de las normas cuestionadas y que no cuenta con documentos que acrediten la existencia de una comisión.

El contraste es directo con las declaraciones de José Jerí, quien en diciembre admitió haber apoyado estas leyes cuando era presidente del Congreso y afirmó estar dispuesto a corregirlas. En esa misma línea, sostuvo que su gestión impulsaría una revisión con expertos para determinar posibles modificaciones.

Hasta el momento, lo único que registra el sector Justicia son dos conferencias académicas realizadas a fines de 2025. No hubo conformación formal de grupos de trabajo. Tampoco lineamientos, conclusiones oficiales ni propuestas normativas. Para el Estado, el proceso de evaluación que el mandatario anunció simplemente no existe.

Documentos del Minjus confirman inexistencia de comisión para evaluación de leyes procrimen

El Memorando N.° 000026-2026-JUS/DGAC, firmado por el director general de Asuntos Criminológicos, señala que no hay “resolución u otro documento que apruebe la conformación del equipo técnico” encargado de revisar las leyes procrimen. Tampoco existen avances técnicos ni legales elaborados por funcionarios del sector.

En el mismo oficio se precisa que la Dirección General no ha participado en ningún grupo de evaluación y que no se han producido actas de trabajo, informes preliminares ni recomendaciones institucionales. La respuesta fue emitida en el marco de la Ley de Transparencia.

Como único antecedente, el Minjus menciona dos conferencias especializadas realizadas en noviembre y diciembre de 2025. Ambas tuvieron carácter académico y modalidad híbrida. No formaron parte de una comisión oficial ni generaron decisiones administrativas.

Otro memorando, el N.° 0004-2026-JUS/GA, confirma que el Gabinete de Asesores tampoco cuenta con información sobre la supuesta comisión. En ese documento se afirma que ninguna oficina del ministerio posee registros de un proceso formal de evaluación de las normas cuestionadas.

Merie Ayasta, abogada: "Minjus no está avanzando en la evaluación profunda de estas denominadas leyes procrimen"

La abogada Marie Ayasta explicó que su solicitud al Ministerio de Justicia nace directamente de lo anunciado por José Jerí sobre la conformación de una comisión para evaluar las denominadas leyes procrimen. “A raíz de lo que señaló el presidente, sí considero (…) que hay un aspecto que hay que desarrollar internamente en la modificación de este tipo de leyes”, sostuvo, al precisar que el propio mandatario afirmó que se convocaría a especialistas para revisar dichas normas.

Según relató, pidió la información para conocer si ese anuncio había pasado del plano político al plano administrativo. “Yo solicité el documento para saber cuál era el avance de esta iniciativa”, indicó, tras recordar que Jerí dijo que la evaluación estaría a cargo de la cartera de Justicia. La respuesta, sin embargo, fue que no existe comisión ni equipo técnico formalmente constituido, tal como señalan los memorandos del sector.

Ayasta remarcó que lo que sí se ha realizado son conferencias, pero que estas no equivalen a un proceso de evaluación institucional. “Sí se ha llevado a cabo una serie de conferencias que está plasmada en los documentos que me han entregado, pero lo que me quedó sorprendido es que ha quedado ahí”, afirmó. Añadió que no hay constancia de resultados ni de una ruta posterior: “Tiene que haber una constancia en la realización y buscar cuál es el objetivo, cuál es el resultado de esas conferencias”.

Desde su punto de vista, la ausencia de una comisión formal evidencia que el Minjus no ha iniciado la revisión de las normas. “Sobre este tema concretamente, que se había trasladado a la cartera de Justicia, no está avanzando en la evaluación profunda de estas denominadas leyes procrimen”, señaló. Y concluyó que esta falta de acciones debería ser explicada por el Ejecutivo: “Ese resultado que han llegado los especialistas debe ser materia para que se pueda iniciar una acción positiva por parte del gobierno”.