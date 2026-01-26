Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

La congresista no agrupada acompañó a su chofer hasta la comisaría de San Borja. Foto: Composición/LR

La congresista Kira Alcarraz volvió a protagonizar una nueva discusión con un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo vehicular en San Borja, en la madrugada del último domingo 25 de enero.

Según el video difundido por el dominical Punto Final, la finalidad del operativo policial era intervenir a todos los autos que contaban con lunas polarizadas en la avenida Aviación. Tras detener a la camioneta en la que se trasladaba a la parlamentaria, la PNP sospechó que el chofer se podría encontrar en estado de ebriedad.

De acuerdo con el reporte periodístico, en un primer momento, Alcarraz aseguró que el vehículo era propiedad del Estado; sin embargo, el auto contaba con una placa particular y era de propiedad de la legisladora.

"Cuestiona la intervención, no quiere que le pidan la llave", se escucha al efectivo policial en las imágenes propaladas, mientras le indicaba a la congresista que no le está faltando el respeto durante el operativo. Acto seguido, Alcarraz responde: "¿Por qué me tocas?". El policía no duda en refutarle: "Le estoy diciendo que el vehículo está intervenido. "¿Y? ¿Estoy arrancando el carro?", cuestionó la parlamentaria y afirmó que no le daría las llaves de su camioneta al efectivo.

"El malcriado es usted, señor", protestó la legisladora. Sin embargo, el policía la encaró: "Así dice que es congresista". "¿Y así tú dices que eres policía? ¿Qué? ¿Ya empezaste a grabar? Para eso sí son buenos", dijo Alcarraz; luego de ello volvió a su auto por su cartera; al volver, realizó un gesto obsceno al efectivo policial que se encontraba grabando (le sacó el dedo medio).

Al llegar a la comisaría, el efectivo policial le solicita a sus colegas confiscar las llaves del vehículo intervenido. "No van a sobrepasar la autoridad", expresó. Asimismo, según el reporte policial, el examen realizado al chofer de Alcarraz arrojó que contaba con 0.92 centigramos de alcohol en la sangre, cuando lo permitido es 0.5.

En la dependencia policial, también se le informó a Alcarraz que la falta cometida por su conductor tendría como consecuencia una multa de S/2.750.

Certificado de dosaje etílico realizado al chofer de Kira Alcarraz

Policías son investigados por supuesto abuso de poder

Luego de la intervención a la parlamentaria, Punto Final reveló que los policías que se encargaron del operativo son investigados por un presunto abuso de poder durante el procedimiento a la legisladora y su chofer.

Las indagaciones estarían a cargo de la oficina de Inspectoría de la misma institución policial.