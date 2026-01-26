HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y favoritismo con las empresas chinas + elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

La legisladora protagonizó una discusión acalorada con miembros de la PNP durante una intervención en San Borja. Alcarraz fue trasladada a la comisaría del distrito porque su chofer dio positivo al dosaje etílico.

La congresista no agrupada acompañó a su chofer hasta la comisaría de San Borja. Foto: Composición/LR
La congresista no agrupada acompañó a su chofer hasta la comisaría de San Borja. Foto: Composición/LR

La congresista Kira Alcarraz volvió a protagonizar una nueva discusión con un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo vehicular en San Borja, en la madrugada del último domingo 25 de enero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el video difundido por el dominical Punto Final, la finalidad del operativo policial era intervenir a todos los autos que contaban con lunas polarizadas en la avenida Aviación. Tras detener a la camioneta en la que se trasladaba a la parlamentaria, la PNP sospechó que el chofer se podría encontrar en estado de ebriedad.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Zhihua Yang: sobrina de Dina Boluarte trabajó con el empresario que se reunió con José Jerí

lr.pe

De acuerdo con el reporte periodístico, en un primer momento, Alcarraz aseguró que el vehículo era propiedad del Estado; sin embargo, el auto contaba con una placa particular y era de propiedad de la legisladora.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Cuestiona la intervención, no quiere que le pidan la llave", se escucha al efectivo policial en las imágenes propaladas, mientras le indicaba a la congresista que no le está faltando el respeto durante el operativo. Acto seguido, Alcarraz responde: "¿Por qué me tocas?". El policía no duda en refutarle: "Le estoy diciendo que el vehículo está intervenido. "¿Y? ¿Estoy arrancando el carro?", cuestionó la parlamentaria y afirmó que no le daría las llaves de su camioneta al efectivo.

"El malcriado es usted, señor", protestó la legisladora. Sin embargo, el policía la encaró: "Así dice que es congresista". "¿Y así tú dices que eres policía? ¿Qué? ¿Ya empezaste a grabar? Para eso sí son buenos", dijo Alcarraz; luego de ello volvió a su auto por su cartera; al volver, realizó un gesto obsceno al efectivo policial que se encontraba grabando (le sacó el dedo medio).

PUEDES VER: IEP: A casi tres meses del 12 de abril, solo el 27% muestra interés en las elecciones

lr.pe

Al llegar a la comisaría, el efectivo policial le solicita a sus colegas confiscar las llaves del vehículo intervenido. "No van a sobrepasar la autoridad", expresó. Asimismo, según el reporte policial, el examen realizado al chofer de Alcarraz arrojó que contaba con 0.92 centigramos de alcohol en la sangre, cuando lo permitido es 0.5.

En la dependencia policial, también se le informó a Alcarraz que la falta cometida por su conductor tendría como consecuencia una multa de S/2.750.

Certificado de dosaje etílico realizado al chofer de Kira Alcarraz

Certificado de dosaje etílico realizado al chofer de Kira Alcarraz

Policías son investigados por supuesto abuso de poder

Luego de la intervención a la parlamentaria, Punto Final reveló que los policías que se encargaron del operativo son investigados por un presunto abuso de poder durante el procedimiento a la legisladora y su chofer.

Las indagaciones estarían a cargo de la oficina de Inspectoría de la misma institución policial.

Notas relacionadas
IEP: 87% de peruanos rechaza al Congreso y desaprobación se mantiene en niveles críticos

IEP: 87% de peruanos rechaza al Congreso y desaprobación se mantiene en niveles críticos

LEER MÁS
Mario Vizcarra: “He recibido el endose de mi hermano, pero ese endose no va a ser eterno”

Mario Vizcarra: “He recibido el endose de mi hermano, pero ese endose no va a ser eterno”

LEER MÁS
Congresista Wilson Soto propone límite para solicitar prolongación de prisión preventiva

Congresista Wilson Soto propone límite para solicitar prolongación de prisión preventiva

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

LEER MÁS
Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Intervención policial por dos pasajeros en moto termina en accidente fatal en Arequipa, pese a que norma no está vigente

Intervención policial por dos pasajeros en moto termina en accidente fatal en Arequipa, pese a que norma no está vigente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025