José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino
La moción de vacancia cuenta con 27 firmas de las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y congresistas no agrupados. La medida se sustenta en las reuniones no registradas entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, así como el intento de privatización de PetroPerú.
El Congreso de la República presentó oficialmente la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. El motivo es por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, así como el supuesto intento de privatización de PetroPerú. La solicitud impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) cuenta con el respaldo de 27 legisladores de las diversas bancadas de izquierda.
