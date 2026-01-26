HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

La moción de vacancia cuenta con 27 firmas de las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y congresistas no agrupados. La medida se sustenta en las reuniones no registradas entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, así como el intento de privatización de PetroPerú.

El presidente Jose Jerí afrontará su primer pedido de vacancia en casi 3 meses de Gobierno. Foto: Difusión

El Congreso de la República presentó oficialmente la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. El motivo es por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, así como el supuesto intento de privatización de PetroPerú. La solicitud impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) cuenta con el respaldo de 27 legisladores de las diversas bancadas de izquierda.

Noticia en desarrollo...

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": Gobierno del Perú oficializa nombre del 2026

Zhihua Yang: sobrina de Dina Boluarte trabajó con el empresario que se reunió con José Jerí

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

