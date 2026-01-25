Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Un nuevo empresario chino se suma a la lista. Tal como comprobó un reportaje de Cuarto Poder, la empresa Nuctech Perú SAC ganó una orden de servicio con el despacho presidencial de José Jerí el 16 de diciembre de 2025. Días después, su representante visitó Palacio hasta en tres ocasiones.

