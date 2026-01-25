HOYSuscripcion LR Focus

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Se trata de la empresa Nuctech Perú SAC, cuyo representante visitó Palacio 3 veces en diciembre del 2025 días después de ganar una orden de servicio. Nuctech entregó la representación exclusiva de su marca en el Perú a la empresa Cayman SAC, que funciona en el mismo edificio de Zhihua Yang.

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial. Foto: composición LR
Un nuevo empresario chino se suma a la lista. Tal como comprobó un reportaje de Cuarto Poder, la empresa Nuctech Perú SAC ganó una orden de servicio con el despacho presidencial de José Jerí el 16 de diciembre de 2025. Días después, su representante visitó Palacio hasta en tres ocasiones.

