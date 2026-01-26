HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Jerí pierde respaldo ciudadano: su aprobación cae a 33%, según el IEP

Más del 50% del país desaprueba al presidente interino José Jerí en medio del escándalo por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, denominado ‘Chifagate’.

Cae aprobación de José Jerí en medio de escándalo por 'Chifagate'. Foto: Presidencia
Cae aprobación de José Jerí en medio de escándalo por 'Chifagate'. Foto: Presidencia

La aprobación del presidente José Jerí registra una caída significativa en la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Según el estudio, solo 33% de la ciudadanía aprueba su gestión, mientras que 56% la desaprueba, una cifra que confirma el deterioro de su imagen pública en medio de los cuestionamientos por las revelaciones sobre el caso 'Chifagate'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esto se originó con la aparición de imágenes que muestran a Jerí en encuentros no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang y su círculo de confianza, incluidos Ji Wu Xiaodong, un ciudadano con arresto domiciliario por presuntos vínculos con tala ilegal, en locales como un chifa y una tienda clausurada en el centro de Lima, sin que estas visitas estuvieran registradas en la agenda presidencial.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La encuesta muestra además que un 11% de los encuestados no precisa opinión, lo que indica que, pese a la alta desaprobación, aún existe un sector de la población que no define una postura clara frente al desempeño del jefe de Estado. No obstante, el balance general no muestra un momento positivo para el Ejecutivo, con una desaprobación que supera enormemente a la aprobación.

Fuente: IEP

Fuente: IEP

PUEDES VER: Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

lr.pe

Desaprobación del Congreso se mantiene en 87%

El informe del IEP señala que la desaprobación del Congreso de la República se ubica en 87% y se mantiene en el mismo nivel registrado en noviembre. El respaldo al Parlamento continúa siendo minoritario, lo que confirma que el Legislativo sigue siendo una de las instituciones con peor evaluación ciudadana.

La encuesta muestra que este nivel de desaprobación no presenta variaciones significativas. Además, refleja un rechazo sostenido y generalizado, que se mantiene firme en el tiempo según los resultados del informe.

Fuente: IEP

Fuente: IEP

PUEDES VER: Martín Vizcarra fue operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

lr.pe

López Aliaga lidera intención de voto en un escenario fragmentado

En el plano electoral, el estudio del IEP muestra que Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 14.7%. El informe precisa que su mayor nivel de apoyo se concentra en Lima Metropolitana, en el que obtiene un porcentaje superior al promedio nacional, mientras que en el interior del país su respaldo es menor.

La encuesta también evidencia diferencias por género. López Aliaga registra una mayor intención de voto entre hombres que entre mujeres, de acuerdo con los resultados del sondeo. Esta brecha se mantiene al observar el conjunto de candidatos evaluados, en un escenario donde el voto masculino aparece más definido que el femenino.

Por grupos etarios, el respaldo al líder de Renovación Popular se concentra principalmente entre jóvenes adultos de 18 a 29 años, seguido por personas mayores de 50 años. El informe no muestra un dominio claro en un solo rango de edad, pero se observa una menor presencia en los rangos de edad intermedios.

Al ex alcalde de Lima, le sigue por Keiko Fujimori con 8,1%. Después aparecen Mario Vizcarra (4,4%), Carlos Álvarez (4,0%), Alfonso López Chau (4,0%), Yohny Lescano (3,2%) y Ricardo Belmont (2,4%). Más abajo se ubican George Forsyth (1,9%), César Acuña (1,4%), Carlos Espá (1,4%) y Marisol Pérez Tello (1,1%).

Los resultados revelan un escenario altamente fragmentado, en el que ningún candidato logra concentrar un respaldo mayoritario. Las preferencias se distribuyen entre las muchas opciones políticas, lo que refleja un electorado dividido y sin una figura que marque una diferencia clara.

Fuente: IEP

Fuente: IEP

A casi tres meses del 12 de abril, solo el 27% muestra interés en las elecciones

Uno de los datos más reveladores del informe es el bajo nivel de interés ciudadano en el proceso electoral. Según el IEP, solo el 27% de la población manifiesta interés en las elecciones del 12 de abril, mientras que una mayoría expresa desinterés o apatía frente a la contienda presidencial.

A ello se suma que el 44.5% de los encuestados aún no ha decidido por quién votará, lo que confirma un alto nivel de indefinición a pocas semanas de los comicios. El estudio evidencia que una parte significativa del electorado no se siente representada por la oferta política actual, lo que plantea un desafío para los partidos y candidatos en la recta final de la campaña.

La combinación de bajo interés y alto porcentaje de indecisos plantea un desafío para los partidos y candidatos, que deberán concentrar sus esfuerzos en captar la atención de un electorado que, por ahora, se mantiene distante del proceso electoral.

Los datos del IEP retratan, en conjunto, un país con altos niveles de desaprobación hacia sus autoridades, una competencia electoral fragmentada y una ciudadanía que observa el proceso con escepticismo, a la espera de propuestas o liderazgos que logren revertir ese desinterés.

Notas relacionadas
Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

LEER MÁS
No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

LEER MÁS
Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

LEER MÁS
Intervención policial por dos pasajeros en moto termina en accidente fatal en Arequipa, pese a que norma no está vigente

Intervención policial por dos pasajeros en moto termina en accidente fatal en Arequipa, pese a que norma no está vigente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025