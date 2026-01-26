La aprobación del presidente José Jerí registra una caída significativa en la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Según el estudio, solo 33% de la ciudadanía aprueba su gestión, mientras que 56% la desaprueba, una cifra que confirma el deterioro de su imagen pública en medio de los cuestionamientos por las revelaciones sobre el caso 'Chifagate'.

Esto se originó con la aparición de imágenes que muestran a Jerí en encuentros no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang y su círculo de confianza, incluidos Ji Wu Xiaodong, un ciudadano con arresto domiciliario por presuntos vínculos con tala ilegal, en locales como un chifa y una tienda clausurada en el centro de Lima, sin que estas visitas estuvieran registradas en la agenda presidencial.

La encuesta muestra además que un 11% de los encuestados no precisa opinión, lo que indica que, pese a la alta desaprobación, aún existe un sector de la población que no define una postura clara frente al desempeño del jefe de Estado. No obstante, el balance general no muestra un momento positivo para el Ejecutivo, con una desaprobación que supera enormemente a la aprobación.

Desaprobación del Congreso se mantiene en 87%

El informe del IEP señala que la desaprobación del Congreso de la República se ubica en 87% y se mantiene en el mismo nivel registrado en noviembre. El respaldo al Parlamento continúa siendo minoritario, lo que confirma que el Legislativo sigue siendo una de las instituciones con peor evaluación ciudadana.

La encuesta muestra que este nivel de desaprobación no presenta variaciones significativas. Además, refleja un rechazo sostenido y generalizado, que se mantiene firme en el tiempo según los resultados del informe.

López Aliaga lidera intención de voto en un escenario fragmentado

En el plano electoral, el estudio del IEP muestra que Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 14.7%. El informe precisa que su mayor nivel de apoyo se concentra en Lima Metropolitana, en el que obtiene un porcentaje superior al promedio nacional, mientras que en el interior del país su respaldo es menor.

La encuesta también evidencia diferencias por género. López Aliaga registra una mayor intención de voto entre hombres que entre mujeres, de acuerdo con los resultados del sondeo. Esta brecha se mantiene al observar el conjunto de candidatos evaluados, en un escenario donde el voto masculino aparece más definido que el femenino.

Por grupos etarios, el respaldo al líder de Renovación Popular se concentra principalmente entre jóvenes adultos de 18 a 29 años, seguido por personas mayores de 50 años. El informe no muestra un dominio claro en un solo rango de edad, pero se observa una menor presencia en los rangos de edad intermedios.

Al ex alcalde de Lima, le sigue por Keiko Fujimori con 8,1%. Después aparecen Mario Vizcarra (4,4%), Carlos Álvarez (4,0%), Alfonso López Chau (4,0%), Yohny Lescano (3,2%) y Ricardo Belmont (2,4%). Más abajo se ubican George Forsyth (1,9%), César Acuña (1,4%), Carlos Espá (1,4%) y Marisol Pérez Tello (1,1%).

Los resultados revelan un escenario altamente fragmentado, en el que ningún candidato logra concentrar un respaldo mayoritario. Las preferencias se distribuyen entre las muchas opciones políticas, lo que refleja un electorado dividido y sin una figura que marque una diferencia clara.

A casi tres meses del 12 de abril, solo el 27% muestra interés en las elecciones

Uno de los datos más reveladores del informe es el bajo nivel de interés ciudadano en el proceso electoral. Según el IEP, solo el 27% de la población manifiesta interés en las elecciones del 12 de abril, mientras que una mayoría expresa desinterés o apatía frente a la contienda presidencial.

A ello se suma que el 44.5% de los encuestados aún no ha decidido por quién votará, lo que confirma un alto nivel de indefinición a pocas semanas de los comicios. El estudio evidencia que una parte significativa del electorado no se siente representada por la oferta política actual, lo que plantea un desafío para los partidos y candidatos en la recta final de la campaña.

La combinación de bajo interés y alto porcentaje de indecisos plantea un desafío para los partidos y candidatos, que deberán concentrar sus esfuerzos en captar la atención de un electorado que, por ahora, se mantiene distante del proceso electoral.

Los datos del IEP retratan, en conjunto, un país con altos niveles de desaprobación hacia sus autoridades, una competencia electoral fragmentada y una ciudadanía que observa el proceso con escepticismo, a la espera de propuestas o liderazgos que logren revertir ese desinterés.