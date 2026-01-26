Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

José Jeri no presentarán el plan nacional de seguridad ciudadana hasta febrero de este año. Foto: Composición/LR

José Jeri no presentarán el plan nacional de seguridad ciudadana hasta febrero de este año. Foto: Composición/LR

¿Desinterés en la lucha contra la inseguridad ciudadana? El Gobierno de José Jerí aplazó por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta útil y necesaria para combatir la alta ola de inseguridad ciudadana que va dejando 122 homicidios en los primeros 24 días del año, según las cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta decisión fue oficializada a través de la Resolución Ministerial 0075-2026-IN y cuenta con la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio. En la norma publicada se le otorgan 10 días más al Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la creación del mencionado informe. El plazo comienza a correr desde este lunes 26 de enero.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es importante resaltar que el primer plazo de 10 días fue otorgado el pasado 16 de enero. No obstante, en la cuarta sesión ordinaria del grupo, realizada el 23 de este mes, se acordó solicitar una ampliación por otros 10 días.

PUEDES VER: Elecciones 2026: 36 planchas presidenciales fueron inscritas tras superar el proceso de tachas

Este retraso para la lucha contra la criminalidad se contradice con las promesas de Jerí. En diciembre, mencionó que en los primeros días o dentro de los 15 días de enero se daría a conocer este plan para combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, no fue así.

"Los primeros días de enero, que es donde vamos a presentar el plan de seguridad ciudadana, vamos a incluir acciones concretas, como se anunciaron en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que lo anunció el primer ministro (Ernesto Álvarez)", expresó el presidente a la prensa en diciembre pasado.

Tal como lo reportó La República en noviembre del 2025, el Gobierno decidió continuar con este plan a pesar de que contaba con una antigüedad de 7 años y que debió renovarse en 2023. Pese a ello, en ese mes, la actual gestión de Jerí decidió ampliarlo por 30 días.

Al respecto, a través de su cuenta oficial de X, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, alertó sobre esta situación y aseguró que "no es prioridad" de Jerí contar con este plan.

"Por segunda vez, el cuestionado gobierno de Jerí aplazó la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Combatir al crimen requiere de un liderazgo serio, planificación estratégica y capacidad estatal, más allá de presentaciones de estadísticas sesgadas", cuestionó.

PUEDES VER: Comisión de Fiscalización cita al ministro del Interior por reunión de José Jerí con empresario chino

El Perú sin Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y con cifras sesgadas de inseguridad

La situación se agrava: sin tener un plan para combatir la inseguridad y con cifras medianamente explicadas. Como se recuerda, el jueves 22 de enero, el presidente Jerí presentó las cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), en las que dio un balance sobre las medidas que adoptó su Gobierno contra la inseguridad.

Estos números han sido calificados por el analista de datos, Juan Carbajal, como "sesgados" y que buscan "engañar" al país, al asegurar que se mostraron resultados a nivel país y no detallados por regiones.

Según Carbajal, el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, indicó que en los primeros 21 días del 2025, se reportaron 163 homicidios a nivel nacional, mientras que en este año, 145. Es decir, 18 menos. Sin embargo, no hubo disminución, pero sí un aumento cuando se analiza a Lima.

Durante los primeros 21 días de 2025, se registraron 61 homicidios en las zonas de Lima Centro, Norte y Sur; en el mismo período de 2026, la cifra aumentó a 77 en las mismas áreas. En el Callao, la cifra bajó de 17 a 13. En sumatoria, da un total de 90 asesinatos en lo que va de este año, cuando en 2025 se reportaron 78.

"El hecho de que en otros lugares del país los índices sean muy bajos ocasiona que a nivel nacional el porcentaje disminuya. Tergiversar, descontextualizar, sesgar, eso ha hecho el Gobierno", explicó

"Algo que no se ha dicho en tal conferencia es que el promedio diario en los primeros 21 días del año 2026 es de 6.9 (casi 7), el cual es un promedio muy superior a los meses de diciembre (6.3) y noviembre (6.0) del año 2025, con lo cual el mes de enero, de proseguir con un promedio de casi 7, podría terminar con más de 200 homicidios, muy similar a los meses de setiembre y octubre del 2025", agregó Carbajal.