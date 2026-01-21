HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Juicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra hasta que se confirme sentencia

La defensa del expresidente argumentó que no fue atendido adecuadamente en penal de Barbadillo, ocasionando que los problemas en sus riñones se agraven.

Martín Vizcarra se encuentra en clínica de Jesús María. Foto: composición LR
Martín Vizcarra se encuentra en clínica de Jesús María. Foto: composición LR

La Tercera Sala Penal de Apelaciones evaluó hoy el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, el cual busca suspender la ejecución de su condena de 14 años de prisión por el caso de presuntas irregularidades en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Tras escuchar los alegatos, el tribunal anunció que la decisión final ha quedado al voto.

Esta decisión se da mientras Vizcarra se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente en la clínica Repromedic para tratarse los cálculos que tiene en los riñones.

Martín Vizcarra se encuentra delicado de salud

Su abogado, Erwin Siccha, presentó un informe médico derivado de una reciente evaluación en el Hospital de Vitarte. Según la defensa, el exmandatario padece de hidronefrosis: leve en el riñón derecho y severa en el izquierdo.

Ante este cuadro clínico, Siccha advirtió que su patrocinado requiere una intervención quirúrgica inmediata. De no realizarse, el abogado señaló que el exjefe de Estado corre un riesgo inminente de desarrollar una insuficiencia renal, lo que comprometería gravemente su integridad física.

Además de los argumentos médicos, la defensa cuestionó la solidez jurídica de la sentencia inicial. Siccha sostuvo que no existe una "motivación cualificada" por parte del juzgado de primera instancia, calificando los argumentos previos como "vagos y genéricos".

"No solo está siendo afectado el derecho a la libertad de mi patrocinado, sino también su derecho a la salud", enfatizó el letrado ante los magistrados. En esa línea, citó el informe médico del hospital Vitarte, el cual muestra que desde el 5 de enero del presente año solo le habrían dado analgésicos al exmandatario.

"No han dado tratamiento a la afectación de salud que ha tenido, solo le han dado analgésicos y en ese mismo informe médico figura que como le han dado analgésicos se le calmó el dolor y durante todo este tiempo mi patrocinado se ha visto agravado en su problema de los riñones porque no se le ha dado una atención oportuna", expresó la defensa de Vizcarra.

