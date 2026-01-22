Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra denuncia que se encuentra enmarrocado en una clínica. Foto: Composición/LR

Martín Vizcarra denuncia que se encuentra enmarrocado en una clínica. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra informó que perdió el riñon izquierdo tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica el último miércoles 21 de enero debido a un cólico renal por una obstrucción. El exmandatario denunció que comenzó con los dolores el pasado 3 de enero, pero que lo operaron 18 días después. "El riñón izquierdo lo perdí por la demora", lamentó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En esa misma línea, Vizcarra se mostró en contra de estar enmarrocado a una cama de una clínica privada de Lima, Repromedic, a pesar de su condición de salud. Asimismo, el exjefe de Estado afirmó que las esposas atadas a sus pies dificultan su recuperación.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí,el pacto mafioso que quiere destruirme,no me van a doblegar", manifestó

Noticia en desarrollo...