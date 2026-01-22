Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"
El expresidente Martín Vizcarra fue sometido a una intervención quirúrgica debido a un cólico renal por una obstrucción. El exmandatario denuncia que comenzó con los dolores el 3 de enero; sin embargo, lo intervinieron 18 días después.
El expresidente Martín Vizcarra informó que perdió el riñon izquierdo tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica el último miércoles 21 de enero debido a un cólico renal por una obstrucción. El exmandatario denunció que comenzó con los dolores el pasado 3 de enero, pero que lo operaron 18 días después. "El riñón izquierdo lo perdí por la demora", lamentó.
En esa misma línea, Vizcarra se mostró en contra de estar enmarrocado a una cama de una clínica privada de Lima, Repromedic, a pesar de su condición de salud. Asimismo, el exjefe de Estado afirmó que las esposas atadas a sus pies dificultan su recuperación.
"Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí,el pacto mafioso que quiere destruirme,no me van a doblegar", manifestó
Noticia en desarrollo...