HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí se defiende y conflictos de interés | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

El expresidente Martín Vizcarra fue sometido a una intervención quirúrgica debido a un cólico renal por una obstrucción. El exmandatario denuncia que comenzó con los dolores el 3 de enero; sin embargo, lo intervinieron 18 días después.

Martín Vizcarra denuncia que se encuentra enmarrocado en una clínica. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra denuncia que se encuentra enmarrocado en una clínica. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra informó que perdió el riñon izquierdo tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica el último miércoles 21 de enero debido a un cólico renal por una obstrucción. El exmandatario denunció que comenzó con los dolores el pasado 3 de enero, pero que lo operaron 18 días después. "El riñón izquierdo lo perdí por la demora", lamentó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, Vizcarra se mostró en contra de estar enmarrocado a una cama de una clínica privada de Lima, Repromedic, a pesar de su condición de salud. Asimismo, el exjefe de Estado afirmó que las esposas atadas a sus pies dificultan su recuperación.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí,el pacto mafioso que quiere destruirme,no me van a doblegar", manifestó

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Martín Vizcarra es operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

Martín Vizcarra es operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

LEER MÁS
Poder Juicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra hasta que se confirme sentencia

Poder Juicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra hasta que se confirme sentencia

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
José Jerí acorralado: sector del Congreso no le cree y aumentan posturas para censurarlo

José Jerí acorralado: sector del Congreso no le cree y aumentan posturas para censurarlo

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025