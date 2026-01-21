HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra es operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

El expresidente y fundador de Perú Primero fue sometido a una intervención quirúrgica tras una severa obstrucción en el sistema urinario. Su hermano Mario Vizcarra denunció una presunta negligencia médica previa y advirtió que ahora se evalúa la extirpación del riñón izquierdo.

Martín Vizcarra fue operado por complicación renal. Foto: difusión
Martín Vizcarra fue operado por complicación renal. Foto: difusión

El exmandatario Martín Vizcarra fue sometido este martes a una operación quirúrgica de emergencia en una clínica privada de Lima debido a una grave complicación en el sistema renal. La intervención quirúrgica permitió la extracción de dos cálculos en el uréter y uno en el riñón derecho, además de detectar una estenosis ureteral severa que provocó una hidronefrosis avanzada, según el comunicado médico oficial.

El procedimiento se realizó al mediodía y tuvo una duración aproximada de una hora. Los especialistas informaron que la obstrucción más crítica se localiza en el uréter izquierdo, lo que obligó a disponer exámenes complementarios para determinar la extensión del daño y definir una nueva cirugía correctiva en el corto plazo, ante el riesgo de un deterioro mayor de la función renal.

Comunicado de la clínica Repromedic donde fue operado el expresidente Martín Vizcarra. Foto: difusión

Comunicado de la clínica Repromedic donde fue operado el expresidente Martín Vizcarra. Foto: difusión

Tras la operación, el exjefe de Estado permanece internado bajo estricta vigilancia médica y con tratamiento especializado. El diagnóstico de estenosis ureteral severa mantiene en alerta al equipo médico, que evalúa opciones quirúrgicas adicionales para restablecer el funcionamiento del sistema urinario y evitar consecuencias irreversibles.

A la clínica también llegó su hermano, Mario Vizcarra, quien denunció que hace nueve días el expresidente no recibió atención oportuna pese a presentar síntomas compatibles con una obstrucción renal. Según afirmó, esa presunta negligencia habría agravado el cuadro clínico y hoy los médicos incluso evalúan la posibilidad de extirpar el riñón izquierdo, que es el más comprometido. La situación ocurre mientras Martín Vizcarra cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo y en medio del escenario político que rodea al líder y fundador de Perú Primero.

