Política

Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

Por segundo día consecutivo, el expresidente es trasladado del Penal de Barbadillo a un centro médico.

Martín Vizcarra es trasladado a clínica de Jesús María. Foto: composición LR
Martín Vizcarra ha sido trasladado desde el penal de Barbadillo hasta la Clínica Repromedic ubicada en Jesús María, donde será intervenido quirúrgicamente. Esta es la cuarta visita médica que el exmandatario tiene en menos de un mes, un día previo fue trasladado al Hospital de Vitarte para asistir a una cita de urología.

En videos difundidos por la prensa de Vizcarra se observa al expresidente en una silla de ruedas con traje ambulatorio y siendo preparado para entrar a zona de operación. Hasta el momento, el INPE no se ha pronunciado al respecto.

Noticia en desarrollo...

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

¿Los Vizcarra pueden hacer la diferencia?, por Mirko Lauer

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

José Jerí responderá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

