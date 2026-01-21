Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica
Por segundo día consecutivo, el expresidente es trasladado del Penal de Barbadillo a un centro médico.
Martín Vizcarra ha sido trasladado desde el penal de Barbadillo hasta la Clínica Repromedic ubicada en Jesús María, donde será intervenido quirúrgicamente. Esta es la cuarta visita médica que el exmandatario tiene en menos de un mes, un día previo fue trasladado al Hospital de Vitarte para asistir a una cita de urología.
En videos difundidos por la prensa de Vizcarra se observa al expresidente en una silla de ruedas con traje ambulatorio y siendo preparado para entrar a zona de operación. Hasta el momento, el INPE no se ha pronunciado al respecto.
Noticia en desarrollo...