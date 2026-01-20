José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

José Jerí quedaría fuera de la presidencia si APP se suma a las mociones de censura en su contra. Foto: Composicion/LR

José Jerí quedaría fuera de la presidencia si APP se suma a las mociones de censura en su contra. Foto: Composicion/LR

Alianza para el Progreso (APP) exigió la renuncia inmediata del presidente de la República, José Jerí, luego de revelarse sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, en diciembre en un chifa de San Luis y en enero de este año en Market Capon, del Centro de Lima. En ese contexto, a través de un comunicado, el partido "condenó" de "manera categórica" las conductas del primer mandatario, a las que calificó como "inadmisibles" y que vulneran gravemente los principios éticos, democráticos y de transparencia.

"Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país", se lee en el comunicado.

En esa misma línea, la organización política solicitó al Ministerio Público "actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia". Sin embargo, es preciso resaltar que, tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía solo puede realizar toma de declaraciones del presidente, solicitar información y requerir la entrega de documentos máximo dos veces.

Por otro lado, APP atribuyó al partido Somos Perú —su contrincante en las Elecciones 2026— la responsabilidad política del accionar de Jerí sobre los hechos conocidos a través de la prensa.

No obstante, la organización política no mencionó en su comunicado si firmarán una moción de censura, vacancia o si solicitarán que se convoque a un Pleno en el Parlamento.

APP votó en contra de admitir moción de censura contra Jerí en octubre pasado

El 10 y 16 de octubre del año pasado, luego de la caída de Dina Boluarte, en el Congreso se promovió dos mociones de censura contra la Mesa Directiva encabezada por Jerí, con la finalidad de que no asuma la presidencia y se convoque a una nueva elección dentro del Parlamento.

Sin embargo, ambas mociones fueron rechazadas. Alianza para el Progreso votó en contra.

La primera moción fue rechazada debido a los 61 votos en contra, 36 a favor y 17 abstenciones. La segunda no se admitió porque 63 parlamentarios votaron en contra, 20 a favor y 4 en abstención.

