TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta solo una vez

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre el pedido de aclaración que hizo la presidenta Dina Boluarte el último 21 de agosto, sobre los alcances del fallo que suspende todas las investigaciones de la Fiscalía en su contra. En aquella oportunidad, la jefa de Estado solicitó que se precise que el Ministerio Público solo pueda hacer un pedido de información y de prueba documental mientras ejerza funciones.

En ese sentido, el máximo órgano intérprete de la constitución rechazó la solicitud de aclaración de la presidenta. No obstante, hizo las precisiones del caso: "Este Colegiado considera que tales actos debieran entenderse en el sentido de que podrán realizarse por única vez o máximo dos (2) veces".

En el fallo del TC del 10 de julio, resolvió la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y resolvió que la Fiscalía no podrá investigar a Boluarte hasta que culmine su mandato en 2026.

En su pedido de aclaración, la jefa de Estado advirtió que sin dicha limitación para el Ministerio Público se podrían hacer pedidos de "forma infinita" y que su finalidad es "evitar la perturbación del cargo presidencial, situación grave que ha enfrentado (Boluarte) como presidenta desde inicios de su mandato".

"Dicha precisión resulta oportuna, pues de lo contrario, se podría asumir equívocamente que el Ministerio Público se encuentra habilitado para que indefinidamente realice dichas diligencias en perjuicio del primer mandatario, las cuales terminarían por desvirtuar la lógica que subyace en la sentencia constitucional, que, precisamente, tuvo como finalidad la protección de la institución presidencial", concluyó el Tribunal Constitucional este miércoles 24 de septiembre sobre su decisión de que solo se puede solicitar una sola vez (máximo dos) información.

"Y como no podía ser de otra manera, este Tribunal ha enfatizado que la Fiscalía de la Nación se encuentra habilitada solo para realizar aquellos actos de investigación que resulten urgentes, inaplazables, estrictamente necesarios y siempre que las circunstancias del caso concreto lo ameriten; y respetando, además, la dignidad del cargo presidencial", acotó el TC.